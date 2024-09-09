كايو كانيدو نجم المنتخب والوصل لـ « البيان »: طموح كبير ومعنويات عالية لـ «الأبيض» لبلوغ مونديال 2026

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب كايو كانيدو، مهاجم الوصل، عن رغبته في المساهمة بوصول المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأكد ازدياد قوة دوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، عن النسخ السابقة، وعلى ضرورة تعامل «الإمبراطور» مع كل مباراة كأنها نهائي كؤوس، وأوضح أن الوقت لا يزال مبكراً لرسم سيناريوهات للمنافسة على الألقاب المحلية، مشدداً على أن فريقه مطالب بالدفاع عن لقبي الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب السعي إلى الوصول لأبعد مدى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح كايو أن جميع لاعبي المنتخب الوطني لديهم الرغبة والعزيمة القوية على تقديم أفضل ما لديهم، خلال المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وشدد على أن هناك طموحاً كبيراً ومعنويات عالية تدفع «الأبيض» إلى تحقيق حلم جماهيره بالظهور للمرة الثانية في كأس العالم، بعد مشاركة وحيدة في إيطاليا 1990، وقال، إن الجهاز الفني للمنتخب يبذل جهداً كبيراً مع اللاعبين، ويحفزهم دائماً على تقديم العروض القوية، وتحقيق النتائج الإيجابية.

صعوبات الدوري

وقال كايو: «الوصل واجهته صعوبات في أول جولتين بالدوري، وتعادل في الجولة الأولى خارج أرضه مع كلباء 2-2، ثم فاز في زعبيل على ضيفه دبا الحصن 1 - 0، وكنا نتوقع صعوبة المهمة في المباراتين، كما نتوقعها في بقية مواجهتنا هذا الموسم، لأن الجميع عندما يلاقي الوصل يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، وبطل الكأس الغالية، وهذا الأمر يمثل حافزاً مهماً للمنافسين».

وأضاف: «التحديات التي تنتظر «الفهود» هذا الموسم تدفعنا إلى التعامل مع كل مباراة على حدة، ونقطع طريق المنافسة خطوة بخطوة، لتحقيق النتائج التي تسعد إدارة وجماهير الوصل، ونتمنى أن نرى جمهورنا كما تعودنا منه، مسانداً وداعماً للفريق بقوة في المدرجات، ونحن من جانبنا نعهدهم ببذل أقصى جهد في التدريبات والمباريات، وتقديم أفضل ما لدينا».

وأرجع كايو كانيدو عدم ظهور بعض الأندية واللاعبين بمستويات قوية هذا الموسم إلى التأثير السلبي لحالة الطقس، وقال: «نحن كلاعبين في الوصل لسنا راضين حتى الآن عن مستوانا أمام كلباء ودبا الحصن، على الرغم أننا سجلنا في المباراتين، وصنعنا العديد من الفرص، التي لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، وأرى أن الطقس الحار، وارتفاع نسبة الرطوبة، كان لهما تأثير سلبي على تراجع مستويات ونتائج العديد من الفرق واللاعبين».

وأردف قائلاً: «لكننا مع هذا نجحنا في جمع 4 نقاط من مباراتين، ولا يزال الوقت مبكراً، والجهاز الفني للوصل بقيادة المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، حصل على فرصة جيدة بتوقف الدوري، للوقوف على أهم المشاكل التي واجهت الفريق خلال أول مباراتين رسميتين لنا هذا الموسم، وإيجاد الحلول، وعلاج الأخطاء التي وقعنا فيها، وأتوقع تحسن وتطور الأداء من مباراة إلى أخرى، مع التركيز على أن التعامل مع ظروف كل مباراة بطريقة مختلفة».

أشار كايو كانيدو إلى زيادة قوة المنافسة في دوري أدنوك هذا الموسم، موضحاً أن الجميع استعد بشكل مثالي سواء من خلال المعسكرات التدريبية أو المباريات الودية أو صفقات اللاعبين، وقال: «جميع الأندية أجرت صفقات مميزة خلال شهور الصيف، ولا تزال هناك أندية تعدل من أوضاعها للوصول إلى أفضل تشكيلة، مستفيدة من توقف الدوري قرابة 15 يوماً لظروف ارتباط المنتخب الوطني بمباراتي منتخبي قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026».

وتابع: «كما أن دوري تحت 23 سنة منح أفضلية تسجيل اللاعب المقيم، وهو الأمر الذي منح الأندية أيضاً المزيد من الخيارات لإجراء صفقات أفضل، وبالتالي سيعود هذا الأمر بالإيجاب على صعيد المنافسة، وقوة دوري أدنوك للمحترفين، مقارنة بالنسخ الماضية، ويزيد من صعوبة توقع هوية البطل حتى الجولات الأخيرة، وأتمنى أن ننجح في الوصل بالحفاظ على درع الدوري، في إنجاز لم يسبق أن تحقق سوى مرة واحدة، منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2009-2008».

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