أوتون لـ«البيان»: انضمامي إلى العين أفضل قرار في مشواري الكروي

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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يأمل كوامي أوتون، مدافع نادي العين، في تقديم نفسه بصورة مختلفة الموسم الجديد، وأفضل كثيراً مما كان عليه الموسم الماضي، بعد أن استفاد من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها بالموسم الماضي خلال مشاركته مع الفريق محلياً وآسيوياً، خصوصاً أن أخطاء المدافع وحارس المرمى غالباً ما تكون كارثية على الفريق.

وأكد اوتون (23 عاماً) الذي توج مع الفريق البنفسجي بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي أن انضمامه للعين هو أفضل قرار اتخذه ونقطة التحول في مشواره الكروي، كونه أظهر مواهبه لكل العالم بمشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا، وأبان أنه حصل على عروض عدة من أندية خليجية وأوروبية، غير أن الوقت الحالي ليس مناسباً للتفكير في الانتقال إلى ناد آخر، ولذلك يود البقاء في العين المواجه بتحديات قوية على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

وأوضح أن طموحاته كبيرة مع العين في الموسم الجديد وسيعمل مع زملائه من أجل أن يكون الفريق في القمة ومنافساً على كل الألقاب بما في ذلك كأس العالم للأندية، وقال: هدفنا أن نظهر لكل العالم أن لدينا الكثير من المواهب هنا في الإمارات وسأحاول أن أثبت لنفسي أنني يمكنني الأداء بشكل أفضل من العام الماضي، وأثبت لنفسي بأنني قادر على تقديم أفضل وحصد إنجازات أكثر من الموسم الماضي.

عن أصعب اللحظات في مشواره مع الفريق بأبطال آسيا، قال: في مباراة النهائي عندما أخطأت التقدير وفقدت الكرة وسجل علينا المنافس هدفاً شعرت وقتها بأننا سنفقد كل شيء وسيفقد فريقي اللقب بسبب خطأ ساذج مني، خصوصاً بعد أن اكتسب يوكوهاما الثقة إثر تسجيله للهدف، وبدأت تدور الأسئلة في ذهني وفجأة تحدثت مع نفسي بأننا قادرون على العودة وقررت أن أكون هادئاً وأركز في المباراة لعدم ارتكاب أي خطأ آخر.

وأضاف: كذلك في مباراتنا أمام الهلال السعودي بعد أن ارتكبت ركلة الجزاء مع بداية صافرة المباراة شعرت بالأسف والحسرة، لأنني وضعت الفريق في ورطة نحن نعلم أن الهلال فريق قوي وبدايتنا كانت قوية غير أنني افتقدت لعامل التركيز ولكن لم أستطع السيطرة على مشاعري وغلبتني دموع الفرح بعد التأهل للنهائي.

وحول الأخطاء الكثيرة التي ظل يرتكبها مع الفريق، قال: لا يوجد أحد يحب أن يقع في الخطأ لكن في كرة القدم المدافع وحارس المرمى أخطاؤهما قاتلة وأعتقد أنني في كل عام أكون أكثر نضجاً لأنني أتعلم من أخطائي ودائماً ما أسعى إلى التحسن وأعتقد أنني أتحسن وفي الموسم الجديد سأكون أفضل من الموسم الماضي

وحول حالة عدم الرضا برغم التتويج بالآسيوية، قال: «الجمهور من حقه أن يعتب على الفريق لأنهم يستحقون الأفضل غير أنه كان علينا الاختيار إما الفوز بدوري الأبطال أو المنافسة على الألقاب المحلية واخترنا الأقوى وفي النهاية الجميع سعداء فلم نفز من أجل أنفسنا بل من أجلهم أيضاً نحن أبطال آسيا هذه الجملة تنطبق على كل مشجع عيناوي».

وعن المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد، قال: «كل أندية آسيا تعرف العين البطل المتوج بلقب دوري الأبطال، فعليهم أن يعيدوا حساباتهم لأننا قادمون في هذه النسخة أيضاً وهدفنا واضح بعد أن عدنا لمنصة التتويج».

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