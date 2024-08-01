عنتر مرزوق لـ « البيان »: «شباب الأهلي» مطالب بالمنافسة على كل البطولات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يواصل فريق شباب الأهلي تحضيراته في دبي استعداداً للموسم الكروي المقبل الذي يدشنه باستحقاق خارجي أمام فريق سباهان يوم 6 أغسطس بإيران في الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، واستأنف «الفرسان» تدريباته بعد العودة من معسكر النمسا بمشاركة لاعبيه من بينهم المهاجم الإيراني الدولي سردار آزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق.

وأكد عنتر مرزوق مدير أكاديمية شباب الأهلي، أن فترة الإعداد لفريق شباب الأهلي تعتبر مثالية بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا الذي تم حسم التعاقد معه قبل المعسكر الخارجي للإعداد بجانب إجراء عدة تعاقدات أبرزها مع اللاعب الإيراني الدولي سردار أزمون هداف منتخب بلاده والذي يعد من أفضل المهاجمين على مستوى قارة آسيا وتعد الصفقة هي الأبرز في الميركاتو الصيفي الحالي على مستوى المحترفين الأجانب.

وأضاف مرزوق لـ«البيان» أن الوضع الطبيعي يفرض على فريق شباب الأهلي المنافسة على جميع الألقاب خاصة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعد أن كان منافساً على اللقب حتى آخر 3 جولات من عمر المسابقة ليحل وصيفاً في ختام المسابقة، موضحاً أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين الصاعدين أبرزهم اللاعب محمد المنصوري البالغ من العمر 18 عاماً والذي تدرج في المراحل السنية حتى وصوله إلى الفريق الأول بجانب مشاركته مع المنتخب الوطني.

انطباع

وأشار إلى أنه من خلال حضوره حصة تدريبية للفريق الأول يبدو الانطباع الجيد يتميز بالانضباط داخل الملعب وخارجه إضافة إلى طريقته في تدريب الفريق خاصة على مستوى المدافعين وإشرافه المباشر على اللاعبين في أدق التفاصيل، مشيراً إلى أنه يبقى عامل التوفيق الذي يحتاجه الفريق في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن دور المدرب مهم يتجلى بقوة في بعض المباريات المهمة والمناسبات الكبيرة منها على سبيل مباراة السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي والشارقة في الموسم الماضي حيث استطاع الفريق بقيادة المدرب السابق تحويل تأخره بهدفين مبكرين إلى تقدم 3-2 قبل نهاية الشوط الأول ولكن بصورة عامة فإن الفريق كان بحاجة إلى دور أكبر من المدرب في الموسم الماضي، موضحاً أن شباب الأهلي لولا الأخطاء في الموسم الماضي منها أخطاء فردية من اللاعبين أو أخطاء من المدرب في بعض المباريات كان بالإمكان الاقتراب بصورة أكبر من لقب الدوري رغم الحضور المميز لفريق الوصل الذي توج بدرع البطولة في ختام الموسم الماضي.

طموح

وتمنى عنتر مرزوق أن يتسلح الفريق بالطموح في البطولة الآسيوية بعد المشاركة المميزة لفريق العين في النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا والتي استطاع من خلالها تجاوز منافسين بارزين مثل النصر والهلال السعوديين واللذين يضمان لاعبين عالميين لكن في بعض الأوقات يتفوق اللاعبون على أنفسهم وذلك ما حصل مع فريق العين الذي مثل الوطن خير تمثيل بفضل الإصرار والعزيمة مما قاد إلى تحقيق سلسلة من الانتصارات المهمة وبإمكان شباب الأهلي أن يحقق نتائج جيدة في مشواره الآسيوي، لافتاً إلى أنه يتمنى أن يعيد الفريق سيناريو 2015 الذي قاده للوصول للمباراة النهائية أمام غوانزهو الصيني في فترة كانت فيها أندية شرق آسيا أفضل من نظيرتها في غرب آسيا بخلاف المشهد الحالي.

وأضاف قائلاً: أفضل اللاعبين في شرق آسيا خاصة في كوريا الجنوبية واليابان فضلوا الاحتراف في الخارج والمحترفون الأجانب في أندية شرق آسيا حالياً ليسوا من المستوى الأول، بينما أندية المنطقة لدينا تستقطب لاعبين من التصنيف الأول مثل سفيان رحيمي الذي يخوض مشاركة دولية حالياً مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024، وكرة القدم تحتاج إلى شغف وعطاء وعلينا أن نتحلى بالثقة والعزيمة والإصرار لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القارية والخارجية.

توقفات

واختتم عنتر مرزوق حديثه قائلاً إن الموسم المقبل يشهد العديد من البطولات مما سيؤدي إلى وجود عدة توقفات مما قد يؤثر على المستوى الفني للفرق في بطولة الدوري رغم الاستعدادات الجيدة للفرق رغم عدم وجود تعاقدات كبيرة على مستوى المحترفين الأجانب.

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