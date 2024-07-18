عبدالباسط الحمادي لـ« البيان »: جدولة بداية الموسم لا تخدم إعداد المنتخب

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أكد عبدالباسط الحمادي لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، المحلل الفني، أن الفرصة متاحة أمام منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 رغم عدم سهولة المجموعة الأولى التي وقع فيها «الأبيض»، مشدداً على أن جدولة انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2024 ـ 2025 وخوض جولتين من دوري أدنوك للمحترفين غير كافية لإعداد المنتخب قبل مواجهتي قطر وإيران في بداية التصفيات.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بمواجهتي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهم منتخبات أوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

فرصة متاحة

وقال الحمادي لـ«البيان»: «الفرصة متاحة للصعود للمونديال خاصة وأننا ابتعدنا عن منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا المتمرسة ولديها باع طويل في التأهل والمشاركة في كأس العالم، حيث تعد مشاركتهم شبه مضمونة، خاصة وأنه من الصعوبة التغلب على المنتخبات رغم فوزنا في السابق في بعض المباريات ولكننا إجمالاً نجد صعوبة في التعامل مع مبارياتهم».

وأضاف: مجموعة «الأبيض» قوية وليست سهلة على الإطلاق وبإمكان منتخبنا التأهل عبر البطاقتين المباشرتين ولكن الأمر يعتمد على أمور كثيرة أهمها من وجهة نظري توفير فترة إعداد مثالية وقوية تسبق مباراتي إيران وقطر على الأقل بأسبوعين، لاسيما وأن أول مواجهتين في غاية الأهمية وتحقيق نتيجة إيجابية فيهما يعزز من حظوظ المنتخب.

تجربة سابقة

وتابع: «أعتقد أن جدولة انطلاقة الموسم في بدايته بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي ينطلق 17 أغسطس المقبل، ثم خوض جولتين في الدوري حيث انطلاقة الدوري 23 أغسطس لا تخدم إعداد منتخبنا الوطني كثيراً للمواجهتين وغير كافية، والأبيض يحتاج إلى تجهيز بشكل أفضل لتلك المواجهتين في بداية التصفيات».

وأردف: «في اعتقادي الشخصي يؤخذ على البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الوطني أن تجهيز المنتخب قبل انطلاقة التصفيات غير كاف، وبحاجة إلى تجمع أطول لتجهيز وإعداد اللاعبين فنياً وبدنياً، وقد تكرر الأمر في السابق مع الهولندي مارفيك مدرب المنتخب السابق عندما اعتمد على إعداد الأندية ولم ننجح حينها في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وبالتالي يأتي دور الاتحاد بضرورة الحديث مع بينتو ومناقشة برنامج الإعداد».

وشدد الحمادي على ضرورة عدم إعطاء الفرصة لمنتخبي قطر وإيران بالتفوق في البداية على منتخبنا الوطني وعدم الوصول لمرحلة التخلف وراءهم بالنقاط لأن المستويات متقاربة والنتائج الإيجابية في البداية أمر في غاية الأهمية، ولكن المؤشرات بالنسبة لي غير مقنعة ويجب توفير أفضل إعداد.

عمل كبير

وقال: شاهدنا شكل المنتخب في المرحلة السابقة من التصفيات ولم يكن مقنعاً ولا يزال هناك خلل في المنظومة وتحتاج لعمل فني كبير للوصول إلى أفضل أداء، بالطبع الفرصة متاحة وجيدة للتأهل ولكنها ليست بـ«الدعوات» والأماني فقط ولكن بعمل فني كبير.

وأشار الحمادي إلى أن هناك بعض العناصر التي اعتمد عليها بينتو لم تلعب بشكل أساسي مع أنديتها في الموسم الماضي، مشدداً على أن عودة علي مبخوت للمنتخب في يده بالمقام الأول وإذا عاد مبخوت الذي يعرفه الجميع لن يتردد المدرب في استدعائه لـ«الأبيض».

وقال: «مبخوت هداف تاريخي وبالتأكيد عندما يكون في جاهزيته البدنية والفنية والذهنية الكاملة لا أحد يختلف عليه باعتباره الهداف التاريخي الأول للكرة الإماراتية، ومسألة تواجده في المنتخب من عدمه بيد مبخوت في المقام الأول، ونتمنى بعد خطوته الجديدة بالانضمام للنصر أن يعود مبخوت الذي نعرفه ونحتاجه».

وتطرق الحمادي للحديث عن المنافسة على الدوري في الموسم المقبل، متوقعاً أن يشهد منافسة شديدة من 6 أندية على اللقب، لافتاً إلى أن الوصل حامل اللقب سيكون في مقدمة المنافسين بعدما حافظ على الزخم الذي يمتلكه والقوام الأساسي للفريق، إلى جانب الاستقرار الفني والدعم الجماهيري، إضافة إلى الصفقات الجديدة.

صفقات نوعية

وأضاف: «أتوقع أن يظهر العين بشكل أفضل على المستوى المحلي من الموسم الماضي مع صفقات نوعية، كما أن الجزيرة مع المدرب المغربي الحسين عموتة وهو مدرب قدير ومعروف قادر على إعادة الجزيرة لوضعه الطبيعي، فضلاً عن شباب الأهلي الذي يعد ضلعاً رئيسياً في المنافسة لترسانة اللاعبين التي يمتلكها».

وختم: «أتوقع كذلك أن يدخل الوحدة والنصر المنافسة بقوة في الموسم المقبل وأن يصبح وضعهما أفضل من الموسم الماضي ومن ضمن المنافسين على الألقاب».

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