عبد الله موسى لـ « البيان »: «الأبيض» قادر على كتابة تاريخ جديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتطلع منتخبنا الوطني إلى المشاركة الثانية في بطولة كأس العالم، وعلى الرغم من أن التاريخ لا يميل كثيراً لمصلحتنا أمام منتخبات إيران وقطر وأوزبكستان وقرغيزستان وكوريا الشمالية، وذلك خلال المنافسة لـ «الأبيض» في المجموعة الأولى من تصفيات الدور الثالث الآسيوي المؤهل إلى مونديال كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية 2026، إلا أن عبد الله موسى حارس مرمى منتخبنا الوطني في ظهورنا الأول بمونديال إيطاليا 1990، يرى أن كرة القدم تعترف بالواقع فقط، وبما يقدمه كل فريق على أرض الملعب في يوم المباراة، وأشار في حديثه لـ «البيان»، إلى أن الجيل الحالي من لاعبينا لم يشارك في أغلب المواجهات التي جرت بيننا وبين المنافسين بالمجموعة الأولى للتصفيات القارية، ولذا، لن تكون هناك ضغوط عليهم في التصفيات، وشدد على أن منتخبنا قادر على كتابة تاريخ جديد في الكرة الآسيوية.

تأهل

وقال: «كنا قريبين للغاية من التأهل إلى مونديال قطر 2022، وخسرنا بصعوبة أمام أستراليا 2-1، وأعتقد أن فرصتنا كبيرة في التصفيات الحالية، مع وجود 8 مقاعد تؤهل مباشرة إلى مونديال 2026، بالإضافة إلى نصف مقعد يتنافس عليه ممثل من آسيا ضمن الملحق العالمي، ولا توجد حالياً فوارق كبيرة بيننا وبين منافسينا في المجموعة الأولى، ولكن فقط على اتحاد الكرة الاجتماع مع مدربنا البرتغالي باولو بينتو، والاتفاق على برامج إعداد أفضل لمنتخبنا، والفرصة لذلك لا تزل قائمة، مع عدم إعلان رابطة المحترفين حتى الآن رسمياً، عن مواعيد مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أدنوك للمحترفين، لا سيما الجولات الأولى التي تسبق أول مواجهتين للمنتخب في التصفيات».

جاهزية

وقال عبد الله موسى: «وفقاً لنتائج قرعة كأس ودوري المحترفين، لا توجد مواجهات قوية للأندية في أول جولتين، والجميع يعلم أن زيادة عدد المحترفين والمقيمين المسموح بمشاركتهم في كل مباراة، يقلل كثيراً من فرص مشاركة اللاعبين المواطنين، ولذا، لن تكون هناك فرصة كبيرة لمشاركة اللاعبين الدوليين في القوائم الأساسية لأنديتهم في أول جولتين، ما سيؤثر في جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة منتخبي قطر وإيران، يومي 5 و10 سبتمبر 2024، ومن المهم تحقيق نتائج إيجابية في المواجهتين، لمنح اللاعبين دافعاً معنوياً مهماً في بداية الطريق، وتحقيق الانتصار على المنتخبين، ليس أمراً صعباً، ويمكن تحقيقه، مع تحلي اللاعبين بالروح القتالية العالية، والإصرار والعزيمة لتحقيق الانتصار، دون النظر لأي تاريخ سابق يجمعنا مع المنتخبين».

اختيارات

وأضاف: «التاريخ لن يشكل أي ضغوط نفسية على الجيل الحالي من اللاعبين، لأن بعضهم لم يشارك أمام منتخبات المجموعة الأولى من قبل، ولكني أتمنى أن يعيد بينتو النظر في اختيارات اللاعبين، ويستعين بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، لأن مشوار التصفيات طويل، وعامل الخبرة ضروري في دعم بعض المراكز، وفي عملية جمع النقاط، مع ضرورة توفير فترات تجمّع طويلة، وترتيب مباريات ودية على مستوى متقارب مع المنتخبات التي سنقابلها، لأن مباريات الدوري وحدها لا تكفي لإعداد اللاعبين الدوليين، وأتمنى أن يحقق الجيل الحالي حلم طال انتظاره، ونرى «الأبيض» في مونديال 2026».

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