إسماعيل مطر: الموسم المقبل سيكون استثنائياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد إسماعيل مطر لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق أنه يتوقع أن يكون الموسم الجديد، الذي ينطلق في أغسطس المقبل استثنائياً، مشيراً إلى أن المواجهات خلال دوري أدنوك للمحترفين بناء على القرعة، التي أجريت تنبئ بالإثارة والحماس في جميع الجولات، ومنذ ضربة البداية.

وشارك أسطورة الكرة الإماراتية ونادي الوحدة السابق في تقديم قرعة دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية، أول من أمس، بأبوظبي، في أول فعالية للنجم السابق عقب اعتزاله كرة القدم.

وقال مطر لـ«البيان»: «بالتأكيد نريد مشاهدة دوري مختلف حافل بالإثارة والندية والتنافسية، الجميع يعرف صعوبات البداية في انطلاقة كل موسم بعد المعسكرات الخارجية، وتحضيرات الأندية للوصول إلى مستويات جيدة من الجاهزية، ونأمل أن تكون تلك التحضيرات جيدة للظهور بمستوى قوي خلال الموسم، وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في الموسم الجديد». وأضاف: «أتوقع أن يكون الموسم الجديد استثنائياً والمؤشرات تقول ذلك، كما أن القرعة تؤكد الإثارة المتوقعة في كل جولات دوري المحترفين منذ البداية».

وعن شكل المنافسة قال: «بلا شك حامل اللقب دائماً ما يكون في صدارة المشهد كمنافس على اللقب، ونتمنى أكثر من منافس، وبالتأكيد هناك أندية العين والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر، وكما قلت المؤشرات أن الموسم المقبل سيكون استثنائياً».

وعن رؤيته لفريقه السابق الوحدة في الموسم الجديد عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي أكد مطر أنه يتمنى ظهور العنابي بصورة أقوى في الموسم المقبل، ويحقق نتائج إيجابية تقوده نحو المنافسة والبطولات، وقال: «أتمنى التوفيق للوحدة في الموسم الجديد، وأن أرى زملائي السابقين والفريق بصورة أفضل من التي ظهرنا عليها الموسم الماضي، وأن يكون عاماً إيجابياً على العنابي».

وحول تعاقد الوحدة مع المدرب النرويجي روني ديلا في أول تجربة له في المنطقة والدوري الإماراتي أضاف: «آمل أن يكون اختياراً موفقاً من جانب النادي، وأن يحالفه التوفيق، من الصعب التكهن بالنتائج بكل تأكيد، وفي بعض الأوقات أي فريق يحتاج إلى الحظ، ولكني أتمنى أن يستطيع المدرب الجديد تحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهير العنابي».

وعن رؤيته لمن يستحق شارة «كابتن الفريق» في فريق الوحدة عقب اعتزاله أكد إسماعيل مطر أن الوحدة يمتلك لاعبين من أصحاب الكفاءة العالية، ولم يكن هناك التفات كثير لمسألة من يحمل شارة القيادة في المباريات، وقال: «بالتأكيد، مسؤولية إدارة النادي والفريق تحديد من يحمل شارة القيادة في الموسم المقبل، وبالطبع جميع اللاعبين إخواني وربعي، ولديهم الكفاءة لذلك، وعلى العكس لم نكن نلتفت لموضوع شارة الكابتن، وأعرف أن اللاعبين الموجودين حالياً تركيزهم على الأهم وهو تحقيق الانتصارات مع الفريق، وتقديم موسم جيد يتوج بالبطولات.

يذكر أن إسماعيل مطر نجم المنتخب الوطني والوحدة السابق اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة امتدت نحو 25 عاماً، حقق خلالها العديد من الإنجازات والألقاب مع الأبيض والعنابي، واختتم مسيرته بتحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في موسمه الأخير مع الوحدة.

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