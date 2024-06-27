مطر اليبهوني: «الإمارات للدراجات» يسعى لمواصلة إنجازاته العالمية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، جاهزية الفريق لطواف فرنسا العريق، والسعي لمواصلة الإنجازات التي حققها الفريق على الصعيد العالمي، من أجل التتويج باللقب للمرة الثالثة، وللوصول إلى إنجاز غير مسبوق بحصد ثنائية تاريخية بعد التتويج بلقب جيرو إيطاليا مايو الماضي.

ويستعد فريق الإمارات للدراجات إلى المشاركة في طواف فرنسا، الذي ينطلق بعد غد السبت، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حيث كان الفريق أعلن قائمة دراجيه المشاركين في الطواف وتضم 8 دراجين يتقدمهم السلوفيني تادي بوغاتشار بطل الطواف عامي 2020 و2021 والبريطاني آدم ييتس والبرتغالي جواو ألميدا والبلجيكي تيم ولينز والإسبانيين خوان أيوسو ومارك سولير والفرنسي بافيل سيفاكوف والألماني نيلز بوليت.

تشريف

وقال اليبهوني لـ«البيان»: «الإمارات تمتلك فريقاً هو الأفضل في العالم والجميع جاهز لتقديم نسخة قوية للطواف الذي نتطلع للتتويج به لتشريف الإمارات والعالم العربي بأكمله، ونعد بأن نبذل أقصى جهد لتحقيق ذلك الهدف، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق».

وتوقع اليبهوني أن تشهد نسخة عام 2024 من طواف فرنسا منافسة قوية وشرسة، معرباً عن ثقته في أن يواصل الفريق تفوقه بعد سيطرته على السباقات الكبرى في السنوات الأخيرة.

وأضاف: «نحن اليوم نتصدر التصنيف في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وبفارق كبير من النقاط مما يمنحنا أريحية وثقة قبل الطواف، ونتوقع أن نكون على منصات التتويج لما يملكه الفريق من إمكانيات ودراجين هم الأفضل في العالم، خاصة بعد الفوز عامي 2020 و2021 والحلول ثانياً في آخر نسختين عبر تادي بوغاتشار الذي تعرض لإصابة في نسخة العام الماضي، ونحن سعداء بالمكانة التي وصلنا إليها في تشريف ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية وكذلك تشريف العالم العربي».

وأشار إلى أنه كان يتوقع الفوز في جيرو إيطاليا رغم مشاركة الفريق في الطواف العالمي للمرة الأولى، ونجح الفريق في الفوز بست مراحل وجاء ثانياً في مرحلتين وثالثاً في ثلاث مراحل، وأكد جدارته واستحقاقه للقب وبفارق خرافي بنحو 10 دقائق عن المركز الثاني، مشدداً على أن الفريق أثبت تألقه وسط منافسة شريفة وبكل شفافية ويجني ثمار عمله الجاد والاحترافي.

مسؤولية

وعن السر في المكانة العالمية التي وصل إليها الفريق، قال: «بالتأكيد دعم وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة وضعت علينا مسؤولية كبيرة لجعل الفريق في هذه المكانة، ويكفي أن شعار الفريق «نحن الإمارات» وبالتالي لا نرضى سوى بالمركز الأول، فأي عضو بمنظومة الفريق لا يمثل نفسه فقط وإنما الإمارات والعرب، وهناك اجتهاد وتركيز وعمل محترف يقوم على أسس صحيحة وبجماعية وهو ما تعكسه النتائج».

وشدد اليبهوني على أن باب فريق الإمارات للمحترفين مفتوح أمام أي دراج إماراتي وعربي يمتلك المقومات للانضمام للفريق وهو نهج نسير عليه منذ تأسيس الفريق عام 2017، مشيراً إلى أن فريق الأكاديمية التابع للإمارات للمحترفين يضم عناصر ومواهب واعدة مثل محمد المطيوعي وعبدالله الحمادي ويسيران بخطى ثابتة كدراجين محترفين.

وأكد أن التوجه دائماً لدى فريق الإمارات للمحترفين رفع مستوى رياضة الدراجات في الدولة وليس فقط البطولات والمنافسات، وإعداد الكوادر، وتهيئة البيئة لتطوير رياضة الدرجات، خصوصاً وأن الفريق أسهم في رفع مستوى الوعي وانتشار رياضة الدراجات في الإمارات، جعلت الإمارات ذا مكانة خاصة في الدراجات الهوائية سواء على المستوى الخليجي أو الآسيوي أو العالمي.

شكر

ووجه اليبهوني، الشكر إلى القيادة الرشيدة على تسخير كل الإمكانيات والطاقات لتوفير بنية تحتية ومسارات عالمية لممارسة رياضة الدراجات في كل مكان بالدولة، مؤكداً أن الإمارات بها طفرة غير عادية في الدراجات وحديث العالم في السنوات الأخيرة، حيث تطورت رياضة ركوب الدراجات في الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، كما أن مشاركة الفريق في أعلى المستويات العالمية هو عامل كبير في هذا التطور، وشهدنا في السنوات الأخيرة إنشاء مئات الكيلومترات من مسارات الدراجات في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما أدى إلى تصنيف أبوظبي أول مدينة للدراجات في آسيا، وفق الاتحاد الدولي للدراجات، وينعكس ذلك على استضافة الأحداث العالمية ونستعد لاستضافة بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2027، وبطولة العالم للدراجات على الطريق في 2028، لذا فإننا نعيش طفرة حقيقية، ونسير في الاتجاه الصحيح.

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