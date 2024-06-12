فهد عبد الرحمن لـ « البيان »: رحلة الوصل صعبة للدفاع عن الثنائية الموسم المقبل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع فهد عبد الرحمن نجم منتخب الإمارات ونادي الوصل السابق، أن يواجه فريق الوصل «الفهود» صعوبات وتحديات كبيرة في رحلة الدفاع عن لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ودوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، وبرر ذلك بأن المنافسين يصلون إلى أعلى درجات التركيز عندما يواجهون البطل، لأن الانتصار في مثل تلك المواجهات يعد بطولة في حد ذاتها، وأوضح لـ «البيان» أن شباب الأهلي واجه هذا الأمر في الموسم المنتهي، لأن الجميع كان يرغب في تحقيق الفوز على بطل دوري المحترفين موسم 2022 - 2023.

تكاتف

وقال نجم «الأبيض» في نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990: «نجح الوصل في تحقيق ثنائية موسم 2023-2024، بفضل تكاتف الجميع من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وجماهير، والكل تعامل معاملة الأسرة الواحدة، ولذا لم نر أي تصريح أو كلمة تشق وحدة الصف طوال الموسم، مع حرص الجميع على بذل أقصى ما لديه من جهد في التدريبات والمباريات، والحقيقة أن الكل وصل أعلى درجات التركيز، وكان التتويج ببطولتي الكأس الغالية والدوري، ثمرة لمجهود كبير وشاق من الجميع».

إيجابية

أثنى فهد عبد الرحمن، على دور مدرب الوصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش، بقوله: «ميلوش تعامل مع الأدوات المتاحة أمامه بذكاء، ومع كل مباراة على حدة ووفق الهدف المطلوب من تلك المباراة والبطولة، وكان قريباً من تحقيق الثلاثية، إلا إنه لم ينجح في تجاوز الوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وساعد ميلوش على أداء عمله، دور رائع ومهم من إدارة النادي في توفير كل الدعم والإمكانات، وكذلك امتلاك الوصل لكتيبة مميزة من النجوم سواء من نجوم الصف الأول أو المتواجدين على قوائم البدلاء».

تسجيل

وأوضح: «لعل من الأمور المميزة في صفوف الوصل في الموسم المنتهي، وجود عدد كبير من اللاعبين القادرين على التسجيل، ولذا رأينا تنوعاً كبيراً في أسماء المسجلين لأهداف الفريق ووصول متوسط التسجيل إلى 2.7 هدف في المباراة الواحدة، ولم يقتصر إحراز الأهداف على فابيو دي ليما أو هاريس، ورأينا أهدافاً سجلها مدافعون، وفي مقدمتهم المغربي سفيان بوفتيني، ما يترجم حقيقة أن الكل عائلة واحدة في الوصل، والجميع حريص على تقديم أفضل ما لديه في سبيل انتصارات الفريق».

قمة

أكد نجم «الأبيض» والوصل السابق، أن مهمة «الإمبراطور» ستزداد صعوبة في الموسم المقبل، مع ارتفاع عدد البطولات المشارك فيها الفريق، وتوقع أن يظل الصراع قائماً على درع الدوري بين الوصل والعين وشباب الأهلي، وقال: «الوصول إلى القمة سهل، ولكن الحفاظ عليها صعب، وهو أمر يتفق عليه الجميع، وكرة القدم تترجم هذا الواقع، ولكن المؤكد أن الوصل مطالب رغم ذلك، بالاستمرار في تقديم أفضل ما لديه، والعمل على استمرار الانتصارات، وزيادة الطموح والسعي إلى إضافة المزيد من الألقاب، وهذا الأمر متاح أمام الجيل الحالي من اللاعبين، مع وجود مشاركات خارجية مهمة».

فرصة

وأضاف: «عندما كنا لاعبين، لم يكن متوفراً أمامنا مشاركات خارجية كثيرة باستثناء بطولة التعاون الخليجي، ولكن هذا الجيل أمامه فرصة ذهبية لإضافة ألقاب جديدة إلى خزائن إنجازات النادي، مع مشاركته الموسم المقبل في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودرع السوبر (الإماراتي – القطري)، وأنا أثق أن المجموعة الحالية من لاعبي الوصل، قادرين على تحقيق المزيد من البطولات، مع وجود الإدارة الحالية الداعمة بقوة للفريق، وإمكانات المدرب ميلوش في التعامل وبث جو العائلة في نفوس اللاعبين الحاليين، ومساعدة اللاعبين الجدد على الاندماج سريعاً في منظومة الفريق».

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