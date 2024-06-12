شرودر: النصر يتطلع للمنافسة على القمة في الموسم المقبل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، عن رضاه عن الصورة التي ظهر عليها الفريق طيلة الأشهر الـ6 الأخيرة من الموسم المنتهي، والروح القتالية التي أصبح يتميز بها اللاعبون، مشيراً إلى أن النصر كان قريباً من الخروج بمكاسب أكثر، وأن هذا التطور الكبير في الأداء يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة النصر على المنافسة على القمة، وهو ما سيعمل عليه في الموسم المقبل.

وقال شرودر في تصريح لـ«البيان»: «عندما جئت للنصر لم نكن نتوقع أن نصل إلى المراكز الـ6 الأولى بنهاية الموسم، ليس هذا هدفنا، الهدف هو تطوير الفريق وجعله يلعب بشكل أفضل، ويدافع جيداً، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، بعد فترة التوقف الشتوي والتحضيرات الجيدة التي قمنا بها حققنا أداءً ممتعاً للغاية مع الكثير من المباريات التي فزنا بها، ثم وصلنا إلى المركز الخامس في فترة ما خلال الموسم، وكانت أمامنا فرصة للتقدم أكثر في جدول الترتيب».

وكان النصر تعاقد مع شرودر نهاية نوفمبر الماضي، خلفاً للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي قاد الفريق في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج.

وفي بداية مارس الماضي، أعلنت شركة الكرة بنادي النصر تجديد عقد شرودر لموسم لإضافي حتى يونيو 2025 حرصاً على استقرار الفريق.

وقاد المدرب الهولندي العميد في 23 مباراة في جميع المسابقات، حقق فيها 13 انتصاراً، و4 تعادلات، وخسر 6 مباريات.

جهود

وأرجع شرودر النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته إلى الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وتأقلمهم سريعاً مع فكره التدريبي، وقال: «لم نتوقع أننا سنصل إلى هذا المستوى العالي، لأنه يجب أن نكون واقعيين للغاية، لكن اللاعبين قاموا بعمل رائع بالنسبة لي، وعملوا بجد في التدريبات حتى يتناسب أداؤهم مع الطريقة التي نلعب بها».

وعن رؤيته للموسم الجديد، قال شرودر: «عرضنا تقييمنا الفني على مجلس الإدارة، ونحاول البحث عن حلول للفريق للتطور أكثر إذا استطعنا، يمكننا جلب لاعبين يمكنهم مساعدتنا لنكون أفضل في الموسم المقبل، لأنه في النهاية علينا أن ننظر إلى الوراء، ونفكر أن البداية لم تكن جيدة، وأن الفترة الثانية كانت جيدة جداً، لكن لا يزال يتعين علينا الاستمرار في تحليل الأداء وكيف يمكننا تطوير الفريق ليعود إلى المراكز الأولى، وهذا ليس بالأمر السهل، لأن الأندية الأخرى لديها المزيد من المال، ولكن مع فلسفة جيدة يمكننا الوصول إلى ما نتطلع إليه، وأعتقد أننا أظهرنا ذلك بالفعل في المرحلة الثانية من الموسم، لقد أظهرنا ذلك حتى مع الإمكانات التي لدينا».

وأضاف: «نريد مواصلة البناء على ما وصلنا إليه، إذا كانت لديك فلسفة جيدة ستنافس على القمة، وهذا ما نريد أن نظهره في الموسم المقبل».

إعداد

وأكد شرودر أن النصر سيبدأ فترة الإعداد الصيفي في الخامس من يوليو المقبل بإجراء الفحوصات الطبية، ثم السفر إلى المعسكر الخارجي، مشيراً إلى أنه بعد اعتماد انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس المقبل فإن الفريق يحتاج لفترة إعداد لمدة 6 أسابيع.

وكان النصر أنهى موسمه في المركز السادس بدوري أدنوك للمحترفين، محققاً 39 نقطة من 11 انتصاراً، و6 تعادلات، و9 هزائم، كما وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة قبل أن يخسر من الوصل برباعية نظيفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز