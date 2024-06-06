منذر علي: ميلوش صنع من الوصل فريق «سوبر ستار»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد منذر علي لاعب منتخبنا الوطني وفريق الوصل سابقاً، أن العمل بروح الفريق الواحد والجهود الكبيرة لمجلس إدارة نادي الوصل وراء تحقيق الإنجاز بالثنائية هذا الموسم المتمثل بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وإحراز لقب دوري أدنوك للمحترفين، حيث قدم مجلس إدارة النادي عملاً كبيراً بقيادة أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة عبر تهيئة الفريق وتدعيمه بالعناصر المطلوبة بجانب خلق الروح الإيجابية، مشيداً في الوقت نفسه بالعمل المميز للمدرب الصربي ميلوش الذي أكد بصمته القوية بإعداد فريق «سوبر ستار» قاده إلى حصد الثنائية.

وأضاف منذر علي لـ«البيان»، إن التكريم السامي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لفريق الوصل بطل أغلى الكؤوس ودرع دوري أدنوك للمحترفين ضاعف فرحة الإنجاز هذا الموسم، ويعد الاستقبال وسام شرف وقلادة فخر، لافتاً إلى أن الوصل أول ناد ينال هذا الشرف باستقبال رئيس الدولة لبطل حقق الثنائية.

وأفاد بأن المشهد الاحتفالي في ختام الموسم يثلج الصدر بتتويج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، للأبطال على ملعب زعبيل، وأضاف: الفرحة لا توصف في ليلة التتويج بحضور الأب الروحي للنادي وتكريم أبنائه اللاعبين في يوم استثنائي سيظل راسخاً في الأذهان بعد أن تكرر إنجاز موسم 2007-2008، حيث تضاعفت الفرحة بهذا الحضور الغالي بعد موسم مشرف قدمه الفريق على مدار العام.

جهود

وأثنى منذر علي على الدور الكبير من إدارة الوصل، وقال إن أحمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة النادي حرص على التواصل مع جميع الأقطاب السابقة في النادي ومن لهم ارتباط سابق بهذا الكيان الكبير ومن بينهم الجماهير، ورحب بالجميع في النادي، وهذا يعكس مدى العلاقة المميزة التي تربط النادي بجميع من ينتمي إليه من مختلف الأجيال والأطياف، لذلك حرص على التواجد بصورة مستمرة في مباريات الفريق على ملعب زعبيل وشعر بالسعادة لما وجد من ترحيب وحفاوة وكأنه واحد من إدارة النادي، كما أن إدارة النادي كانت ترحب بالمقترحات والأفكار ولا تتردد في أخذ ما يخدم الفريق في مشواره.

وأعادت ليلة التتويج ذكرى أكثر من ثلاثة عقود لمنذر علي في مستهل مشواره الكروي مع الفريق الأول في نادي الوصل، وقال إنه تذكر فرحة التتويج بأول بطولة مع «الإمبراطور» في موسم 1991-1992 عندما توج الفريق بلقب الدوري بقيادة المدرب البلجيكي ديميتري بعد نهاية مباراة الحسم أمام اتحاد كلباء وتم تكريمهم بهذا الإنجاز في اليوم التالي من قبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل في مضمار جبل علي.

تحديات كبيرة

وأكد منذر علي أن الوصل تنتظره في الموسم المقبل تحديات أكبر من الموسم الحالي، لأنه سيكون محط أنظار الفرق المنافسة على اللقب، ويحتاج الفريق إلى تدعيم صفوفه وتقوية خطوط اللعب التي تحتاج إلى عناصر جديدة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بالتنسيق والتعاون مع إدارة الفريق لخوض المنافسة في الموسم المقبل بصورة أقوى.

واتفق منذر علي بأن الصربي ميلوش هو أفضل مدرب هذا الموسم، وقال إن المدرب قاد الفريق لتحقيق الثنائية في ظل غياب أسماء بمثابة «سوبر ستار» يمكن الرهان عليها لتحقيق نتائج مؤكدة، لكن في المقابل نجح في توظيف العناصر الموجودة بطريقة مثالية بجانب سد الثغرات ليصبح الفريق هو الـ «سوبر ستار»، كما يحسب لإدارة النادي تدعيمها بصورة فورية لهذه النواقص مما أدى إلى تجديد الثقة بالمدرب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه من المجحف أن لا يكون هو أفضل مدرب لهذا الموسم في ظل جميع هذه المعطيات.

وتوجه منذر علي بخالص الشكر والتقدير في ختام حديثه إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي على الدعم الكبير للنادي في مختلف المجالات وهو بمثابة صانع أفراح الوصل والإنجازات، كما تقدم بالشكر إلى جماهير الإمبراطور كونهم فاكهة الموسم بعد أن غرد خارج السرب في مدرجات دورينا بتشجيع الفريق ومساندته بكل المناسبات والمباريات، متمنياً أن تستمر أفراح الوصل في الموسم المقبل.

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