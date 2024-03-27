دووج واتسون لـ« البيان »: جميع المشاركين يمثلون خطراً على «كبير خان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد المدرب دووج واتسون أن جميع المشاركين في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، يشكلون خطراً على النجم المتألق «كبير خان» لتليك موكانبيتكالييف.

منافسون أقوياء

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن الشوط الرئيس سيشهد مشاركة عدد كبير من الخيول القوية الفائزة في سباقات الفئة الأولى، وكذلك أصحاب الخبرة على أرضية مضمار«ميدان»، يتقدمهم الياباني «أوشبا تيسورو»، الذي يطمح للحفاظ على اللقب و«سنيور بوسكادور» بطل كأس السعودية هذا العام، و«ديرما سوتوجاكي» الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات»، والجواد الأمريكي المتميز «نيوجيت»، إلا أنه يثق بقدرات «كبير خان» خلال الشوط العالمي الكبير.

وتحدث المدرب دووج واتسون عن قرعة اليوم، قائلاً بأنه يفضل وقوع «كبير خان» في البوابات الوسطى، ولكن في الوقت ذاته لن تقلقه وقوعه في البوابات الأخرى، خاصة أنه يتمتع بسرعة عالية في الانطلاقة. وأضاف: «لقد قمنا بإعداده بشكل جيد للمشاركة في الشوط العالمي، وهو بطل لا يشق عنه الغبار ولديه سجل حافل بالانتصارات، كان آخرها «بطولة آل مكتوم للتحدي» شهر يناير الماضي، لذا أنا أتوقع أن يقدم الأداء المميز الذي عودنا عليه في السباقات».

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