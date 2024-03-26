معمر الشرفا لـ« البيان »: «كلابتون» قادر على المنافسة وسباق أمريكا ليس مقياساً

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أكد معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي قوة وتكافؤ المنافسة في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، والذي سيقام يوم السبت على مضمار «ميدان» العالمي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحظوظ متقاربة بين الخيول المشاركة في الشوط المرتقب خلال الأمسية العالمية.

ثقة قوية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن مشاركة «كلابتون» لـ«آر آر آر للسباقات» في الشوط العالمي، على الرغم من حلوله ثالثاً مرتين في «بطولة آل مكتوم للتحدي» و«آل مكتوم كلاسيك» خلال أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، بالإضافة إلى احتلاله المركز الـ11 في سباق «بريدرز كب كلاسيك» العام الماضي بأمريكا، نبعت من ثقتهم بقدرته على المنافسة وأن المراكز السابقة التي أحرزها في أمريكا ودبي ليست مقياساً أو حكماً على هذا الحصان، موضحاً في الوقت ذاته أن عدم تأقلمه مع الأجواء هو سر تراجعه خلال مشاركته في أمريكا بنوفمبر الماضي ولكن قدرات الحصان تؤهله للمنافسة بقوة في الشوط الرئيس.

مستوى متقارب

وقال معمر عبدالله أمين الشرفا إن الفرص متوفرة لجميع الخيول المشاركة في الشوط الرئيس، لكون المستوى متقارباً في النسخة الـ28 على عكس النسخ السابقة التي كانت فيها فوارق واضحة بين بعض الخيول المرشحة، مؤكداً أن النجم الياباني «أوشبا تيسورو» المرشح للاحتفاظ بلقب السباق لا يفرق كثيراً عن بقية الخيول، وبالنسبة لـ«كلابتون» يعتبر من الخيول الجيدة جداً ونتائجه السابقة لها ظروف غير مرتبطة بقدراته الحقيقية متمنياً ظهور هذه القدرات في أمسية السبت.

صعب التكهن

كما تحدث معمر عبدالله أمين الشرفا عن حظوظ «آيزوليت» في دفاعه عن لقب بطولة «جودلفين للميل»، مؤكداً طموحاتهم إلى الفوز بهذا اللقب للعام الثاني على التوالي، قائلاً: «آيزوليت» قادر على الدفاع عن لقبه من خلال مستواه القوي ونتائجه السابقة القوية ومنها الفوز بلقب «آل مكتوم مايل» تجعله مرشحاً رئيساً للاحتفاظ باللقب.

واعترف معمر عبدالله أمين الشرفا بقوة المنافس الأبرز في الشوط «سعودي كراون» الذي حل ثالثاً في «كأس السعودية» الشهر الماضي، إذ ستكون كل الأنظار متجهة لهما في هذا الشوط، وسيصعب التكهن بهوية الفائز، إلا أنه في الوقت ذاته أبدى ثقته بجاهزية «آيزوليت» لخوض غمار التحدي والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

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