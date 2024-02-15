عائشة الشامسي.. من ألعاب القوى إلى ذهب الجوجيتسو في 40 دقيقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ارتبطت عائشة الشامسي، لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو ونادي الوحدة، بالجوجتيسو من خلال حصة تدريبية واحدة، شعرت خلالها بأنها الرياضة التي تستطيع أن تذهب فيها بعيداً وتلبي طموحها وشغفها، بعد أن كانت تنشط في ألعاب القوى وتحديداً «الوثب الطويل» عبر المشاركة في عدد من التحديات المحلية.

وتحكي عائشة الشامسي الحائزة على ذهبية بطولة العالم كازاخستان 2023 في وزن 45 كلغم، لـ «البيان» قصة التحول السريع، مشيرة إلى أن ذلك حدث أثناء فترتها الدراسية، عندما كانت تبلغ من العمر 12 عاماً، وقالت: كنت بالمدرسة وللمرة الأولى شاركت في تدريب خاص بالجوجيتسو لمدة 40 دقيقة، عرفت حينها أنها الرياضة التي أريد أن أمارسها، عدت من المدرسة وأخطرت أسرتي التي رحبت بفكرة تحولي من الوثب الطويل إلى الجوجيتسو ودعمتني بعد أن شعرت بحماسي ورغبتي.

وأكدت بطلة الجوجيتسو أن مشوارها لم يكن سهلاً وتطلب منها الكثير من الجهد والعمل المتواصل والصبر، ذاكرة أنها تعرضت لإصابات عدة في مسيرتها، وخسرت كثيراً أيضاً في بداياتها، وأضافت: الهزائم أكثر شيء استفدت منه، أنا دائماً أشاهد النزالات التي أخوضها وأراجع ما قمت به، ولكن أركز أكثر على النزال الذي خسرته حتى أتعلم منه.

طريقة احترافية

وعن كيفية تطوير قدراتها القتالية، قالت: بجانب الاستفادة من الأخطاء، أنا أتدرب بطريقة احترافية، على سبيل المثال حالياً أتدرب أكثر من 6 ساعات في اليوم على فترتين. وقالت عائشة الشامسي التي انضمت حديثاً إلى نادي الوحدة قادمة من العين، إن أول بطولة رسمية شاركت فيها كانت عام 2016 ومنذ ذلك الوقت حققت الكثير من النجاحات، لكنها ما زالت ترى أن أمامها مشوار طويل.

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