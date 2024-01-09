عمار النعيمي في حوار خاص مع «البيان»: «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» تكريم رفيع وغالٍ من رمز استثنائي للتميز

المصدر: عجمان - البيان

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عبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، عن فخره واعتزازه بحصوله على «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»، معتبراً أنها تكريم رفيع وغالٍ من رمز استثنائي للتميز، قائلاً في حواره الخاص مع «البيان»:

-حب الخيل ورثناه من المؤسس الشيخ زايد وارتباطي بالفروسية بدأ مبكراً

-تطور دائم تشهده الرياضة ومنشآتها في عجمان بفضل دعم الحاكم

-ثقتنا كبيرة في حمدان بن مبارك لقيادة اتحاد الكرة إلى تحقيق الطموحات

-أتمنى تكرار إنجاز جيل الطلياني في كأس العالم 2026

-رسالتي للأندية.. التركيز على احتراف حقيقي للاعبين ودعم المواهب.

تابعوا الحوار كاملاً في عدد الأربعاء من صحيفة «البيان»

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