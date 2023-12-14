أحمد باصليب لـ « البيان »: «نجوم المستقبل» بوابة بناء منتخبات الكاراتيه

المصدر: دبي - علي شدهان

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لفت أحمد سالم باصليب، نجم «كاراتيه الإمارات» السابق، مدير المنتخبات الوطنية الحالي، إلى أن بطولة نجوم المستقبل للمواطنين، التي أقام اتحاد الإمارات للكاراتيه نسختها الثامنة في انطلاقة موسم اللعبة 2023 - 2024، تمثل بوابة حقيقية لبناء المنتخبات الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بفئتي الناشئين والشباب.

وأوضح باصليب لـ «البيان»: بطولة نجوم المستقبل، فقرة مهمة جداً في روزنامة موسم بطولات اتحاد الإمارات للكاراتيه، وهي تمثل بوابة حقيقية، والعمود الفقري لبناء المنتخبات الوطنية، خصوصاً في فئتي الناشئين والشباب، باعتبارهما الأهم في عملية البناء وتواصل الأجيال، وصولاً إلى محطة المنتخب الأول، والذي يمثل غاية كبرى في تفكير أبناء أسرة «كاراتيه الإمارات»، وما يسعدنا أن النسخة الثامنة من البطولة، شارك فيها نحو 400 لاعب ولاعبة من الموهوبين الواعدين، مثلوا 16 نادياً ومركزاً، منوهاً بأن البطولة أقيمت في مسابقتي الكاتا والكوميتيه.

وكشف باصليب النقاب عن عقد لجنة المنتخبات الوطنية، برئاسة راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، لقاء مهماً للوقوف على أهم محصلات البطولة، ودراسة حزمة معايير للاستفادة القصوى منها في كيفية جعلها العمود الفقري لتشكيل المنتخبات الوطنية على صعيد الفئات، ودعم المنتخب الوطني بالوجوه الجديدة.

وأشار باصليب إلى أن من أبرز تلك المعايير، هو ما يتعلق بإقامة تجمعات عدة في مطلع العام المقبل لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة في النسخة الثامنة من بطولة نجوم المستقبل، وإجراء تصفيات فنية علمية، لاختيار صفوة الموهوبين.

وشدد على أن مسيرة المنتخبات الوطنية في «كاراتيه الإمارات»، تسير بخطى واثقة، نتيجة الرؤية الواضحة لمجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وجهود لجنة المنتخبات الوطنية، برئاسة راشد عبد المجيد آل علي.

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