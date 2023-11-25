عمار الجنيبي لـ « البيان »: لن أتراجع عن قرار اعتزال التحكيم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي أنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله التحكيم نهائياً محلياً ودولياً، والذي أعلنه في الأيام الماضية، وقال ما أشيع أن هناك مباحثات معي من أجل العودة والمشاركة في إدارة تقنية الفيديو غير صحيح، فمنذ إعلاني الاعتزال لم يحدث اتصال بيني ولجنة قضاة الملاعب الحالية، التي لم تحسن التعامل معي، لا من قبل قرار الاعتزال أو بعده، حيث اكتفت بتقرير مدير الإدارة وتوصيته باستبعادي، والغريب أنني لم أتلق تهنئة اللجنة بمناسبة فوزي بجائزة أفضل حكم فيديو في القارة الآسيوية، وكأن هذه الجائزة لا تعنيهم مع إنني كنت الممثل الإماراتي الوحيد في جوائز الاتحاد القاري، ولم تكن الجائزة لعمار الجنيبي فقط، بل للتحكيم الإماراتي، وكأن الخبر كان مفاجأة غير سارة لبعضهم.

قرار

وعن الأسباب التي جعلته يتخذ قرار الاعتزال رغم عدم وصوله لسن التقاعد الدولي، يقول الدكتور عمار الجنيبي أولاً نتيجة اعتراضي على المعاملة التي أجدها من مدير الإدارة الحالي، وهي ليست وليدة الموسم الحالي بل من الموسم الماضي، رغم أنه كان خلافاً بسيطاً وكان يمكن حله لو تدخلت اللجنة وقتها، وترتب عليه استبعادي من الترشح لإدارة مباريات كأس آسيا 2023، رغم ذلك تم اختياري ضمن أفضل طاقم تحكيم في آسيا بحفل الجوائز السنوي لعام 2022، الذي استضافته قطر أخيراً، وهذا إنجاز طيب على مستوى القارة، وجاء محصلة لمشاركتي في إدارة نهائي مونديال الأندية ومونديال الشباب في بولندا، بالإضافة لنهائي دوري أبطال آسيا، وكانت هناك معايير لدى الاتحاد الآسيوي لاختيار أفضل طاقم وأتشرف بالفوز بتلك الجائزة القارية.

وكشف الدكتور عمار الجنيبي في تصريح خاص لـ «البيان» عن بعض تفاصيل وأسرار الجلسة التي تم عقدها مع رئيس اللجنة قبل قرار الاعتزال، وقال إنها كانت جلسة مخصصة لإبلاغي فقط بقرار الابتعاد، دون الاستماع لوجهة نظري في كل ما كتبه مدير الإدارة في حقي، ولم يطلب منى أحد من اللجنة الاستمرار في التحكيم مع إنني ما زلت قادراً على العطاء، ولم أصل لسن التقاعد عن التحكيم الدولي، حيث أمامي 4 سنوات قبل الوصول إليها، وكانت جلسة قصيرة للغاية الهدف منها إبلاغي بقرار الابتعاد، وهو ما أغضبني حيث لم يتم الاستماع لوجهة نظري في خلافي مع مدير الإدارة، وعموماً تلك المرحلة اعتبرها انتهت فلم يعد لدي رغبة في الاستمرار في ظل الأوضاع الجارية الآن والتي كان لها تأثير سلبي على أداء قضاة الملاعب خلال الفترة الماضية، بكثرة تدخل مدير الإدارة في العمل والاختلاف في التحليل الأسبوعي للحالات مع المدير الفني، مما تسبب في إرباك قضاة الملاعب.

إخطار سري

وكشف الدكتور عمار الجنيبي عن الخطاب السري الذي أرسله مدير إدارة قضاة الملاعب للاتحاد الآسيوي، وقال غبت فترة عن بطولات الآسيوي، ثم عدت للمباريات في بطولة الملك سلمان للأندية العربية، وتواصلت مع الاتحاد الآسيوي لأعلم ماذا حدث، لأكتشف أن مدير الدائرة أرسل خطاباً للاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022، بأنني غير جاهز بدنياً وغير مؤهل لإدارة مباريات، ولهذا السبب تم استبعادي من الترشح لإدارة مباريات كأس آسيا 2023 بالدوحة بسبب هذا التقرير، الذي لم أعلم به إلا في أغسطس الماضي.

وكشف الحكم الدولي عمار الجنيبي أنه فور إعلانه بالقرار قام بالاعتذار للاتحاد الآسيوي عن عدم تمكنه من تنفيذ بعض التكليفات التي أوكلت إليه في منافسات بدوري أبطال آسيا كانت ستقام في سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، مع إنها تكليفات تعتبر فخراً لأي حكم، وللعلم أنا قادر على العطاء لأربع سنوات مقبلة، ولكن المناخ الحالي لا يشجع على الاستمرار.

ارتباك

وفيما يتعلق برأيه في مستوى التحكيم حالياً وسر لجوء الأندية للتحكيم الأجنبي، قال عمار الجنيبي لدينا عدد من قضاة الملاعب المتميزين، ولكن هناك مشكلة في الإدارة الفنية بآخر عامين، لأن مدير الإدارة لا يمتلك الخبرة في إدارة الجوانب الفنية، ولكنه يستعين بخبراء الاتحاد الدولي في ورش عمل متباعدة بهدف التطوير ولكنها ليست كافية، وأرى أن المدير الفني الحالي متميز ولكنه يصطدم بعقبات عدة منها تدخل مدير الإدارة في عمله، مما أربك قضاة الملاعب لتعدد التوجيهات، وهذا ليس في الصالح العام، وأعتقد أن هذا الأمر له تأثير سلبي على أداء قضاة الملاعب.

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