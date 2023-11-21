سعيد المحرزي لـ« البيان »: جماهيرنا تنتظر الفرحة من ديار البحرين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن مباراة منتخب الإمارات الوطني أمام شقيقه البحريني، اليوم الثلاثاء، تأتي على درجة كبيرة من الاهتمام، وعلى اللاعبين أن يكونوا في كامل تركيزهم، موضحاً أن جمهور «الأبيض» ينتظر الفرحة الثانية في هذه المجموعة الثانية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث لا تعتبر غاية، بل هي وسيلة يجب من خلالها الوصول إلى النقاط الكاملة بشتى السبل، لافتاً إلى أن الفوز الثاني في هذه المجموعة مهم، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظ على التأهل، ضمن مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا، وذكر المحرزي في تصريح لـ«البيان» أن منتخبنا يضم خيرة نجوم الدوري، والجمهور يعول كثيراً على مباراة البحرين، الذي يملك نفس نقاط منتخبنا بعد فوزه على منتخب اليمن، وأتمنى أن يوفق رفاق علي مبخوت في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد الفوز العريض برباعية نظيفة على منتخب نيبال، وحذر المحرزي من عدم التقليل من شان منتخبات المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانب الأبيض والبحرين منتخبات اليمن ونيبال.

وألمح رئيس مجلس إدارة نادي مسافي إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي بينتو يعي دوره تماماً، ويعلم الأهمية القصوى لهذه المباراة، إلى جانب الحصول على النقاط الثلاث وإن تحققت ستجعل وضعية منتخبنا جيدة، ومحافظاً على صدارة المجموعة، وأضاف المحرزي: يجب ألا نخسر أمام المنتخب البحريني، الذي يتساوى معنا في عدد النقاط، ويعد من بين أقوى فرق المجموعة، لكن منتخبنا يتفوق عليه بفارق الأهداف، الحذر واجب، ويجب احترام الفريق المضيف وحرمانه من الفوز، ودعا المحرزي اللاعبين للتحلي بالصبر، وسد الثغرات أمام هجوم الأحمر البحريني، معرباً عن أمله بأن يكون التوفيق حليف اللاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز