بخيت سعد لـ« البيان »: تأهل منتخبنا إلى مونديال 2026 شبه مضمون

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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لا يرى بخيت سعد، النجم السابق لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، تأهل «الأبيض» إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، قائماً فحسب، بل يعتقد بأن التأهل شبه مضمون، إن لم يكن أمراً مفروغاً منه في ضوء حصة المقاعد الكبيرة المخصصة لقارة آسيا، البالغة 8 مقاعد ونصف المقعد، والصورة المغايرة إيجاباً التي ظهر عليها «الأبيض» الإماراتي في أولى محطات مشواره أمام نيبال. تالياً حوار «البيان» مع بخيت سعد..

صورة مميزة

كيف وجدت منتخب الإمارات بعد اجتيازه المحطة الأولى نحو مونديال 2026؟

الصورة أكثر من مميزة، وجدت بوادر إيجابية كثيرة، ومؤشرات عمل طيبة، لمست تغييراً واضحاً في أسلوب اللعب، وروحاً جديدة لدى اللاعبين، خصوصاً، ما يتعلق بعدم الاستهانة بالمنافس، لاعبونا إصراراً على تحقيق الفوز مع أول خطوة في المشوار، المنتخب ظهر أكثر تماسكاً، برز لدينا أكثر من لاعب في المركز نفسه، وهذه ربما تحدث لأول مرة منذ أعوام، ما يعني توفر البديل الجاهز.

وهل هناك لاعب معين لفت انتباهك؟

ظهر الجميع بصورة «الرجل المتحدي»، الكل عمل على طي صفحة الماضي، ومحو جزء كبير من تفاصيل الصورة القديمة السائدة عن المنتخب في ذهنية الجماهير والمتابعين، مباراة نيبال، أسست لمرحلة جديدة في مسيرة «الأبيض»، نأمل أن «تدوم» حتى تحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2026.

دور المدرب

وما دور المدرب بينتو في كل ما تراه إيجابياً في حالة المنتخب؟

بلا شك، دور المدرب مهم وكبير في تأسيس الصورة الحالية للمنتخب، بينتو أحدث فارقاً فنياً ومعنوياً واضحاً، عمل على تصحيح أخطاء المرحلة السابقة، وعالج الكثير من نقاط الضعف، وعزز عوامل القوة في المنتخب، وهذا ظهر في المباريات الودية وليس في مباراة نيبال فقط.

وإلى أي حد ترى فرصة منتخب الإمارات قائمة في التأهل إلى مونديال 2026؟

بصراحة، أنا لا أراها قائمة فقط، بل إني أرى تأهل «الأبيض» إلى مونديال 2026، شبه مضمون، ومن المفترض أن يكون مضموناً، وليس شبه مضمون، وأن نعمل على ذلك بكل وضوح ودون أدنى تردد، ماذا نريد أكثر من تخصيص 8 مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا حتى نتأهل إلى مونديال 2026، يتوجب علينا أن نجاهر بهذه الحقيقة، وأن نعمل على ترسيخها لدى لاعبينا منذ البداية حتى لا يكون هناك أي مبرر أو «عذر» لعدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم في 2026، لأن عدم الوصول غير مبرر مطلقاً مع حصة المقاعد الكبيرة المخصصة لآسيا.

الحلم الثاني

ما المطلوب عمله في الفترة القادمة؟

لا بد من إقامة تجمعات عدة، وإجراء مباريات ودية كثيرة مع أقوى المنتخبات، يُسهم اللعب أمامها في تعزيز قوة منتخب الإمارات، وزيادة مستوى احتكاك لاعبيه، وتذويب رهبة اللعب مع المنتخبات الأعلى تصنيفاً، والأكثر قوة، والعمل على استعادة ثقة الجماهير بالمنتخب، باعتبارها أكبر حافز ودافع للاعبين في مثل هذا المشوار الكبير.

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