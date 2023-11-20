الفرنسي مالودا لـ« البيان »: الإمارات أرض الترحاب والمستقبل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد فلوران مالودا نجم منتخب فرنسا وتشلسي السابق، أن الإمارات أرض الترحاب وأنه سعيد بزيارتها من حين لآخر للالتقاء بأصدقائه الذين اختاروا العيش في دبي مثل باكاري سانيا واباهيما با ومايكل سلفستر، موضحاً أن زيارته هذه المرة تأتي في إطار المشاركة في دوري الأساطير الذي انطلقت أول مبارياته في دبي في استاد آل مكتوم أول من أمس.

وقال مالودا في تصريح لـ«البيان»: الإمارات أرض الترحاب والمستقبل، شعبها طيب، ولها تقاليد عريقة في الضيافة، ولذا نعشق زيارتها باستمرار، وهي نموذج رائد للتسامح وتمازج الجنسيات.

وأثنى النجم الفرنسي على فكرة دوري الأساطير لكرة القدم وقال إنها مبادرة رائعة لربط علاقات تواصل بين اللاعبين السابقين وجماهير كرة القدم، ولا سيما أن هناك أجيالاً جديدة من المشجعين لم يحصلوا على فرصة مشاهدة هؤلاء اللاعبين في أرض الملعب، معرباً عن انبهاره بالأجواء الجماهيرية التي شهدها استاد آل مكتوم، وأضاف: لحظة دخول الملعب ومشاهدة الأعداد الكبيرة من الجماهير كانت فارقة وعاطفية، شكراً لدبي على التنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال.

وأوضح مالودا أنه يحرص دائماً على المشاركة في مباريات قدماء اللاعبين لأنها غامرة بالأحاسيس وتساعد على استعادة الذكريات الجميلة التي عاشها اللاعب ربع قرن ولقاء الأصدقاء.

ألوان

واعتزل مالودا (43 عاماً) اللعب في سنة 2018 بعدما حمل ألوان العديد من الأندية، فبدأ مشواره في الدوري الفرنسي مع غانغون (2000 - 2003) ثم ليون (2003 - 2007) ولعب لتشيلسي الإنجليزي (2007 - 2013)، وخاض آخر مبارياته معه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2012 والذي توج فيه على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، كما لعب لطرابزون سبور التركي ودلهي ديناموز الهندي ووادي دجلة المصري وأنهى مسيرته في نادي ديفيردانج في لوكسمبورغ.

فخر

وصرح مالودا أنه فخور بمسيرته الكروية التي امتدت نحو ربع قرن وحقق فيها العديد من الألقاب والجوائز الفردية، على الرغم من عدم تحقيق حلمه بالتتويج بكأس العالم حينما خسر نهائي مونديال 2006 أمام إيطاليا، مشيراً إلى أنه يشعر بالفخر أيضاً لانتمائه إلى جيل استثنائي في عالم كرة القدم وعاصر فترة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين يعدهما أفضل من أنجبت كرة القدم وقال عنهما إنهما من خارج كوكب الأرض، ومثمناً استمرارهما في اللعب على مستوى عالٍ على الرغم من تقدمهما في العمر، وأضاف: ميسي ورونالدو نموذج ملهم لكل الأجيال القادمة، وما أنجزاه في مسيرتهما سيظل خالداً حتى الأبد.

تتويج

وعن تتويج ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، المرة الثامنة في مسيرته الكروية، قال مالودا: حصول ميسي على الكرة الذهبية تاريخي ومستحق، وتتويج لمسيرته الحافلة في موسم رائع حقق فيه هدفه بالفوز بكأس العالم، ولا أحد يمكنه أن يشكك في جدارة ميسي بالجائزة، ونحن محظوظون ببقائه في الملاعب أطول فترة ممكنة وما زال، لأني لست متأكداً من إمكان حصولنا على لاعب مثله قريباً.

لقب

وفي شأن ابتعاد الأندية الفرنسية عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ أولمبيك مرسيليا في سنة 1993، قال مالودا: دوري أبطال أوروبا مسابقة مختلفة عن أي بطولة أخرى، والفوز بها ليس متاحاً لأي نادٍ، وبصراحة لا يوجد فريق فرنسي مؤهل للفوز بها في الوقت الحالي، والأندية الفرنسية (باستثناء باريس سان جيرمان) لا تستطيع منافسة نظيرتها الإسبانية والإنجليزية من الناحية المادية، ولكن الأمل يظل قائماً لأن فرنسا أرض المواهب ويمكن أن يأتي فريق قادر على تحقيق لقب أبطال أوروبا في المستقبل، مثلما استطعنا الفوز بكأس العالم.

مستقبل

وعن رأيه في مستقبل مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومدى حاجته لخوض تجربة خارج فرنسا، قال مالودا: باريس جيرمان فريق يملك طموحات كبيرة، ومبابي على الرغم من صغر سنه فإنه زعيم وقائد منتخب فرنسا، ولكنه يحتاج إلى أن يظهر موهبته خارج فرنسا في المستقبل، إنه لاعب شاب ويملك القدرة على اختيار ما يناسبه.

وسبق أن أعلن مبابي بشكل واضح في بيان رسمي، رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع نهاية عقده في صيف 2024 ، وهو ما سيفتح له الباب حينئذ للانتقال مجاناً إلى نادٍ آخر.

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