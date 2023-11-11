ماسة عدنان: طموحاتي لا تتوقف في عالم الفروسية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكدت الفارسة السورية ماسة عدنان، أن طموحاتها لا تتوقف في عالم رياضة الفروسية، بعد تألقها في سباقات القدرة والتحمل، إلى جانب خوض تجارب ناجحة في مسابقات القفز على الحواجز ورياضة ترويض الخيول «الدريساج»، وقالت لـ«البيان» إنها تحلم بالمشاركة مستقبلاً في مضامير سباقات الخيل، بعد مشوار حافل بالألقاب في سباقات القدرة، مشيرة إلى أن المهمة لن تكون سهلة، خصوصاً أن طموحها على المدى البعيد، المشاركة في مضمار ميدان العالمي، حيث تتطلب الرحلة الطويلة اجتياز اختبارات التأهيل، واستيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة للمشاركة في سباقات الخيل.

وأعربت الفارسة السورية عن فخرها واعتزازها بالتتويج بالعديد من الألقاب في الدولة، أبرزها كأس السيدات في النسخة الأولى من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، ولقب كأس السيدات، وكأس جميلتي للأفراس، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وكأس السيدات، وكأس اليمامة للأفراس، في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وكأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة، وكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة للسيدات، إضافة إلى انتصارات مهمة في قرية بوذيب العالمية للقدرة.

دعم وإنجازات

وأشارت ماسة عدنان إلى أن مشوارها في الفروسية، الذي يمتد لنحو 9 سنوات، منذ مجيئها إلى الإمارات، تكلل بالعديد من الإنجازات، بفضل ما تحظى به الرياضة في الدولة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وكسبت التحدي، بعد أن أثبتت نجاحها في تجارب عدة في مختلف مناشط الفروسية، أبرزها سباقات القدرة، ومسابقات القفز على الحواجز و«الدريساج»، لتتواصل أحلامها وطموحاتها بالتفكير في سباقات السرعة، الذي يأتي استكمالاً لهذه السلسلة الناجحة في مسابقات الفروسية.

ملاذ آمن

وذكرت ماسة أن الإمارات تعتبر الملاذ الآمن لاحتضان المواهب في مختلف المجالات، ومنها الرياضية، حيث احتوتها رياضة الفروسية، بعد مجيئها إلى الإمارات قادمة من ظروف صعبة في سوريا، ما كان له الدور الكبير في تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات، مؤكدة أن الدعم المعنوي الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل أكبر حافز لجميع الفرسان، حيث يحرص سموه على الالتقاء بالفرسان في مختلف المناسبات، ما كان له بالغ الأثر لمضاعفة جهودها وإنجازاتها، بجانب العديد من الفرسان الذين حققوا نجاحات مميزة، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

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