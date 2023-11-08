كيبانو: سهولة الحياة في الإمارات ساعدتني على التألق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعاد الفرنسي نيسكينز كيبانو «31 عاماً» جناح الجزيرة تألقه مع فريقه، بعد الانضمام إلى كشوفاته في فترة التعاقدات الأخيرة إلى سهولة الحياة في الإمارات، ذاكراً أن ذلك ساعده كثيراً على التأقلم والتألق، مشيراً إلى أن أسرته أيضاً سعيدة بالحياة في الدولة. وأضاف: «عندما تكوني أسرتي سعيدة ومستقرة في أي مكان فإن ذلك بلا شك يجعلني أشعر براحة نفسية كبيرة، هذا ما حدث معي، لذلك لم أواجه صعوبة في أي شيء، وانسجمت سريعاً مع الفريق».

وأضاف كيبانو في تصريح خاص لـ«البيان»: «لا أنسى أيضاً أسرة نادي الجزيرة، إنهم رائعون جداً، إدارة الفريق والجهاز الفني، وزملائي اللاعبين، لقد عرضوا على المساعدة عند قدومي إلى أبوظبي، ودعموني بشكل جيد، وساندوني حتى في التدريبات، كل شيء مضى بسهولة وبشكل جيد، أيضاً هنالك نقطة مهمة، وهي أني وجدت الجميع يتحدث الإنجليزية بطلاقة، سواء داخل النادي أو خارجه، وهذا أيضاً ساعدني في الاستقرار الذي أعيشه حالياً، وجعل كل شيء متاحاً وسهلاً».

وأكد جناح الجزيرة أنه مع كل مباراة يستطيع أن يقدم الأفضل، خصوصاً أنه يتدرب بجدية مع زملائه اللاعبين. وأضاف: «لدينا مدرب مميز يساعد كل لاعب على تقديم أقصى ما عنده، الحقيقة أن كل أفراد الفريق يقدمون مستويات رائعة رغم بعض النتائج السلبية السابقة، لكن من ناحية الأداء الفريق متميز، ويتفوق على منافسيه، لذلك أتوقع أن يشاهدنا الجمهور بمستوى أفضل في بقية مشوار الموسم، لأننا نتطور باستمرار، وهذا هو الأهم في رأيي».

ثناء

وأثنى كيبانو على الدوري الإماراتي، وقال: «إنه يضم أندية قوية وعناصر متميزة ولديها خبرة كبيرة في الملاعب، ذاكراً أنه من واقع تجاربه السابقة، وما شاهده في مباريات الدوري يستطيع التأكيد أنه لا توجد مباراة سهلة مهما كان فارق الترتيب، مستدلاً بذلك على خسارة فريقه أمام خورفكان». وأضاف: «الدوري به فرق تلعب لأجل البطولة، وأخرى من أجل البقاء في المنافسة وإحراز مركز جيد، لكن ما يجمع بينهم أنهم يلعبون جميعاً بروح قتالية، قد تجد فريقاً خارج دائرة ترشيحات الفوز باللقب ينجح في عرقلة فريق مرشح للقب، هذا يؤكد أن الفوارق حتى وإن كانت موجودة، لكنها يمكن أن تتغير في الكثير من المباريات».

منافسة

أكد كيبانو أن الجزيرة قادر على المنافسة في جميع البطولات، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مباريات الدوري، لأنه يضم لاعبين متميزين، سواء في عناصر التشكيلة الأساسية أو دكة البدلاء، مبيناً أن كل من ينال ثقة الجهاز الفني قادر على إثبات وجوده، وتقديم مستوى يسهم به في تحقيق الانتصارات، مؤكداً أن ذلك يؤكد مقدرة فريقه على المنافسة القوية لأجل الفوز بلقب بطولة الدوري، وكل البطولات المحلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز