فابيو دي ليما لـ« البيان »: حان الوقت ليحقق «الأبيض» حلم الوصول إلى المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد فابيو دي ليما لاعب فريق الكرة بنادي الوصل، والمنتخب الوطني الأول، طموحه الكبير وزملائه في صفوف «الأبيض»، في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقال في تصريحات لـ«البيان»: «آن الأوان أن نحقق حلماً طال انتظاره، ونتأهل إلى المونديال المقبل، ونحن على بعد أيام قليلة من بدء التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وهذا هدفنا الرئيسي، وسنقاتل لتحقيقه، وندعو الجماهير إلى مساندتنا، ودعمنا بداية من مباراتنا الأولى أمام منتخبي نيبال والبحرين يومي 16 و21 الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثامنة للتصفيات».

طموح

تحدث فابيو عن طموح الوصل بالموسم الحالي، وقال: «لدينا فرصة جيدة للفوز بدوري أدنوك للمحترفين، ونحتاج إلى المزيد من التركيز في مبارياتنا المقبلة، والتعامل معها خطوة بخطوة، وما زلنا في بداية المشوار مع مرور 7 جولات فقط من عمر المسابقة، وتنتظرنا مباريات غاية في القوة، وعلينا التعامل معها بشكل جيد، لتحقيق النتائج المرجوة، وجمع أكبر عدد من النقاط».

وأضاف: «قدمنا مستويات جيدة في الموسم الماضي، ولكن كان ينقصنا بعض اللاعبين المؤثرين في عدد من المراكز، وأعتقد أن تلك المشكلة تم حلها بالموسم الحالي، ولدينا مدرب على مستوى جيد، وإدارة تدعم الفريق بكل الإمكانات، وفريق جيد يقاتل للفوز بكل الألقاب، وجماهير داعمة ومساندة بقوة لمسيرة الفريق، وحالياً يتصد فريقنا جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحققنا الفوز على شباب الأهلي 3 - 2، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ليلة مميزة

وعن أصعب الأوقات، التي مرت على الوصل بالموسم الحالي قال فابيو دي ليما: «عقب تعادلنا مع خورفكان وعجمان 3 - 3 و1 - 1 بالترتيب، شعرنا بحزن شديد، وخصوصاً بعد التعادل مع خورفكان، لأننا كنا متقدمين بثلاثية نظيفة في أول ربع ساعة، واستطاع خورفكان العودة في المباراة والتعادل، وعقب التعادلين اجتمعنا كوننا لاعبين معاً، وتعاهدنا على تجاوز الأمر، والتركيز على المباريات التالية، وبالفعل نجحنا في العودة بالفوز على شباب الأهلي في الكأس 3 - 2، ثم فزنا على العين 3 - 1، على أرضنا ووسط جمهورنا في الجولة السابعة من الدوري». وأضاف: «معنويات لاعبي الوصل عالية بعد الفوز على العين قبل توقف الدوري، وعشنا مع الانتصار ليلة مميزة باستاد زعبيل، وعلينا التركيز الكامل في كل المباريات، وتجنب الأخطاء، والفوز على المنافسين الأقوياء أمثال العين وشباب الأهلي والشارقة، من أجل الفوز بلقب دوري المحترفين، ونتمنى الاستمرار في تقديم الأداء القوي، وتحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد الجمهور، والخروج بلقب مهم في نهاية الموسم».

تكريم

وأعرب فابيو دي ليما عن سعادته بالتكريم، الذي تلقاه من قبل أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 200 في دوري المحترفين، عندما قاد الوصل إلى الفوز على العين، ووعد بالاستمرار ببذل أقصى جهد مع الفريق لمواصلة تحقيق الانتصارات، وقال: «سعادتي كبيرة بالتكريم، وبوجود إبني بيتو في الاحتفالية المهمة، خصوصاً أن بيتو بدأ بالفعل ممارسة كرة القدم، ورحلة التعليم المدرسي، وأتمنى له نجاحاً أكبر مني في حياته، بصرف النظر عن المسار، الذي يختاره، وسأترك له تحديد مستقبله، ولن أفرض عليه كرة القدم».

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