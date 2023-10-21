ماجد الفلاسي لـ«البيان»: أحذر الأبيض من التهاون بفرق مجموعته في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حذر ماجد الفلاسي، لاعب الوصل السابق والمحلل الكروي، لاعبي الأبيض من التهاون بفرق المجموعة الثامنة لتصفيات مونديال 2026، التي تضم منتخبات نيبال واليمن والبحرين، وقال: جميعها منتخبات متطورة وتقدم مستوى جيداً من الأداء؛ ما يتطلب مزيداً من الجدية عند ملاقاتهم بداية من 16 نوفمبر المقبل، من أجل نيل أحد مقاعد التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات في خطوة من خطوات التأهل للمونديال، الحلم الذي طال انتظاره ما يزيد على 33 عاماً، منذ أن صعدنا للمرة الأولى لمونديال إيطاليا على يد جيل لن تعوضه كرة الإمارات.

جرس



وقال ماجد الفلاسي في تصريح خاص لـ«البيان» إن مستوى الأبيض خلال وديتي الكويت ولبنان لم يكن على مستوى ودية كوستاريكا رغم إقامتها خارج الدولة؛ ما يعطي جرس إنذار بأن الفريق لا يزال في حاجة إلى عمل فني دؤوب من المدرب البرتغالي باولو بينتو، وجهد مضاعف من اللاعبين، وقال: بعد أن وقف المدرب على مستوى وقدرات اللاعبين خلال المعسكرات الماضية، تمنيت أن يلعب ودية لبنان بالتشكيلة الرئيسة التي سيخوض بها منافسات التصفيات من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين ومدى استيعابهم لطريقة اللعب، حتى يقف على الإيجابيات والسلبيات كاملة قبل انطلاق منافسات التصفيات.

خبرة

وأشاد ماجد الفلاسي بحرص المدرب بينتو على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب خلال المباريات الودية الماضية، موضحاً أن المدرب لا يغفل دور عنصر الخبرة بالفريق، مثل بندر الأحبابي ووليد عباس، وغيرهما من أصحاب الخبرة، الذين سبق ولعبوا مباريات رسمية عديدة، وهم قادرون على تحمل المسؤولية بشكل مميز خلال المنافسات المقبلة، ومن يلاحظ أداء المنتخب خلال المباريات الثلاث الماضية يلاحظ افتقاد الفريق للاعب القائد داخل الملعب، وهذا القائد ليس مشكلة المنتخب وحسب، وإنما نفتقده في معظم الأندية بالدولة، بعد اعتزال عبدالسلام جمعة وفهد علي وهلال سعيد وبشير سعيد، وغياب إسماعيل مطر؛ لأن مثل هؤلاء اللاعبين يحفزون ويوجهون زملاءهم بشكل مميز داخل الملعب.

منافسة

وفيما يتعلق بمنافسات الدوري، قال ماجد الفلاسي: بعد انقضاء 5 جولات من عمر المسابقة، أستطيع القول إن المنافسة على اللقب تنحصر بين الثنائي العين وشباب الأهلي، فهما الأفضل؛ نظراً لأنهما يضمان لاعبين متميزين، وأجهزة فنية على مستوى عالٍ، ويزاحمهما الشارقة، لكنه لن يكون منافساً قوياً بعد أن خسر من منافسيه على ملعبه وبين جمهوره، على الرغم من توافر كل مقومات الفوز باللقب للفريق.



توقف

وأضاف ماجد الفلاسي: تعدد فترات توقف بطولة الدوري بسبب تعدد البطولات وإعداد الأبيض يفقدها البريق المطلوب، ويضر بالأداء العام وبمستوى عدد من فرق المسابقة، ولعل تداخل البطولات قضية مزمنة يجب على الاتحادات الدولية والقارية التنسيق فيما بينها لتقليل التوقفات بما يسهم في تطور المسابقات المحلية.

موهبتان

وأبدى ماجد الفلاسي إعجابه بمستوى اللاعبين علي صالح ويحيى الغساني، ذاكراً أنهما موهبتان تستحقان التقدير والاحترام، كما أن عطاءهما واضح، كما لا أغفل جهد لاعب عجمان بلال يوسف، الذي ظهر بمستوى طيب هذا الموسم مع فريقه، وقال الفلاسي: لا ننسى اللاعبين الذين منحهم بينتو فرصة اللعب بالمنتخب، مثل عادل سلطان وزايد سلطان، إضافة إلى محمد عباس وعلي عبدالعزيز، والآن اللاعب المواطن أصبح مطالباً بمضاعفة جهده سعياً لإثبات وجوده وسط تلك الكوكبة من اللاعبين الأجانب والمقيمين، والمنتخب في حاجة ماسة لجهد كل لاعب مميز بالدوري.

عقلية

وعن رأيه في تعدد الإصابات بصفوف عدد من فرق الدوري خلال الموسم الحالي، قال ماجد الفلاسي: على الرغم من تطبيق الاحتراف منذ سنوات طويلة، فإن لاعبينا لا يزالون يمارسون اللعبة بعقلية الهاوي، فلا يهتمون بتعزيز الجانب البدني وتمارين الجمانيزوم التي تقوي عضلات اللاعبين؛ لذلك نجدهم عرضة للإصابات، ومن يتابع تدريبات الأندية الأوروبية يلاحظ أن الفريق يتدرب مرات مرات على مدار اليوم، سواء للجانب الفني والتكتيكي أو البدني؛ لذلك حينما يصاب لاعب مثل نيمار تجده يعود للملاعب سريعاً؛ لأن تأسيسه البدني سليم.

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