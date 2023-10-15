خالد الشحي لـ« البيان »: إنجاز «الجوجيتسو» بهانغتشو نتاج إعداد 4 سنوات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسهم خالد الشحي لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو، في إنجاز الرياضة الإماراتية بالدورة 19 للألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، وحققت رياضة الجوجيتسو 10 ميداليات ، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، لتسيطر الإمارات على نصف ميداليات اللعبة في الدورة، متصدرة الترتيب العام لمنافسات اللعبة في« الأسياد» ونال خالد الشحي إحدى الميداليات الذهبية الأربع، وجاءت في وزن 62 كلغم ، في مشاركة تاريخية للاعب بعد نجاحه في تكرار الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية للنسخة الثانية على التوالي.

وقال خالد الشحي لـ«البيان»، رياضة الجوجيتسو محظوظة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ثمرة

وأضاف: «فوزي بالميدالية الذهبية في «آسياد هانغتشو» لم يأت من فراغ ولكنه ثمرة جهد وإعداد طويل منذ قرابة 4 سنوات، وبعدما حققت الذهبية أيضاً في دورة الألعاب الآسيوية في «جاكرتا 2018»، والحمدلله أنني وفقت في الصعود مجدداً إلى منصة التتويج والمساهمة في رفع راية الوطن عالياً في هذا المحفل القاري المهم، وطموحي المقبل تحقيق الذهب في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والمقررة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل، وإهداءه إلى القيادة الرشيدة، والتي لا تدخر جهداً في الاستثمار بأبنائها، وتوفير أكبر دعم لهم، من أجل الوصول إلى القمة.

ثقة

وعن مشاركته في الألعاب الآسيوية في هانغتشو، قال البطل الذهبي: «كنت أعرف منذ فترة طويلة أنني سألعب في وزن 62 كلغم ، وكنت جاهزاً لخوض غمار المنافسة على الميدالية الذهبية وواثقاً من الفوز 100 %، لمعرفتي السابقة بالمنافسين في الوزن نفسه، إلى جانب أنني واجهتهم من قبل خلال السنوات الماضية، وحققت عليهم الفوز، والحمدلله على الإنجاز، وأدعو الله ألا يكون الأخير لأنني أتطلع إلى المزيد من البطولات والألقاب، والتي لم يسبق أن توج بها أحد، لأنني مهما حققت من إنجازات فلن يوفي الوطن حقه».

دافع

وشدد خالد الشحي على أن ما تحقق في« آسياد هانغتشو» سيكون دافعاً كبيراً للمرحلة المقبلة، بداية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقال: «أشعر بالفخر للمشاركة في تحقيق إنجازات باسم الوطن في الجوجيتسو، ومنها تتويجي بإحدى الميداليات الذهبية في الألعاب الآسيوية الأخيرة، وهذا الإنجاز الذي كان هدفاً رئيسياً في مسيرتي الرياضية خلال هذا العام، سيكون حافزاً كبيراً للتطوير في السنوات المقبلة، ويبقى الحلم الأكبر هو التتويج بذهبية الحزام الأسود في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال نوفمبر المقبل».

شكر

وشكر اللاعب اتحاد الإمارات للجوجيتسو، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على جهوده في إعداد وتجهيز لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للمشاركات الخارجية، واختتم قائلاً: «سعيد بممارسة الجوجيتسو، لأنها رياضة مليئة بالتحديات والانتصارات، وفي كل مرة أتعرض فيها للخسارة أعود أقوى عزيمة وتركيزاً وإصراراً على تحقيق الإنجازات، ودائماً ما أحرص على الاستفادة من جميع الدروس سواء في النصر أو في الخسارة في لعبة أصبحت الآن في كل بيت، لتكتب شهادة نجاح للقائمين عليها».

كنت واثقاً 100 % من تحقيق الذهب

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