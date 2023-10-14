لويس بلاناغوما لـ « البيان »: شباب الأهلي مرشح أول للتتويج بلقب الدوري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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رشح الإسباني لويس بلاناغوما، مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، فريق شباب الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين والمحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد مضي 5 جولات على المنافسة التي يتصدرها «فرسان دبي» برصيد 13 نقطة. وقال بلاناغوما في تصريحات لـ«البيان»: شباب الأهلي يمتلك مقومات الفوز باللقب؛ لأنه فريق متوازن ومستقر، ويوجد انسجام وتناغم بين لاعبيه، إضافة إلى امتلاكه البدائل الجيدة . وأضاف: هنالك عدة فرق يمكنها المنافسة ، لكن مبدئياً أرى أن شباب الأهلي الأقرب من مواقع مستواه ونتائجه، بشرط أن يواصل بنفس المستوى والروح التي يؤدي بها،.

ورأى بلاناغوما أن العين والشارقة يمتلكان حظوظ الفوز باللقب، ذاكراً أنهما أفضل فريقين يمتلكان لاعبين بجودة عالية وخبرة كبيرة في الملاعب، وقال: «المشاركة الآسيوية ستؤثر على الفريقين؛ لذلك فإن شباب الأهلي يمتلك الأفضلية حتى من ناحية الأداء الجماعي، وللحقيقة فإن عدداً من الفرق قدمت مستويات جيدة ومؤهلة للمنافسة، وسننتظر لنرى ما يحدث في الجولات المقبلة».

ندية

وأثنى المدرب الإسباني على مستوى الدوري الإماراتي، ذاكراً أنه يشهد مستويات قوية، وندية بين الفرق، وقال: تابعت عن قرب، عدد كبير من المباريات التي استمتعت بها، والمنافسة كانت حاضرة، وهنالك عناصر يتمتعون بمهارة عالية، وعمل حقيقي وسط الفرق، والكل يسعى لتحقيقه أهدافه.

توقع

وتوقع مدرب «الصقور» أن يرتفع مستوى الأداء في الفترة المقبلة لعدة أسباب، منها اكتساب اللاعبين حساسية اللعب التنافسي وقال: «هنالك عناصر جديدة تعاقدت معها جميع الفرق تحتاج إلى الوقت من أجل الانسجام، خاصة بالنسبة للاعبين الأجانب. واستطرد بلاناغوما قائلاً: «من الأشياء المهمة جداً التي تجعلني أتوقع ارتفاع مستوى أداء الفرق، تحسن الطقس، لأن الطقس الحار الذي لعبنا فيه المباريات السابقة كان مؤثراً على اللاعبين، هنالك تحسن تدريجي في الأجواء سيتبعه أيضاً تحسن في الأداء».

ثقة

وأبدى بلاناغوما ثقته بفريقه ومقدرته على حصد المزيد من النقاط في الدوري، وقال: أنا مطمئن على فريقي، بدايتنا جيدة رغم خسارتنا الأخيرة أمام الشارقة، لكننا لعبنا بشجاعة ومسؤولية، ونجحنا في إدراك التعادل، وصنعنا الفرص في ظل غياب عدد من العناصر المهمة، مثل إنييستا والكاسير وفيتاس، لكن المستوى الذي قدمنا وقتالنا حتى الدقيقة الأخيرة لتعديل النتيجة مؤشرجيد. وامتدح مدرب «الصقور» لاعبيه، وقال: كشوفات الفريق تضم عناصر وطنية جيدة، إضافة إلى الأجانب أصحاب الخبرة والعطاء المميز. وأضاف:«لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين تمتلك الموهبة، وأيضاً تتمتع بالحماس والرغبة في العطاء، ونحاول تطوير مستوانا، ونعمل بجهد كبير في التدريبات، وأتوقع أن نحقق النتائج الإيجابية التي نسعى إليها، خاصة في ظل الدعم الاحترافي الذي تقدمه إدارة النادي برئاسة يوسف البطران.

دعم

وأبدى بلاناغوما إعجابه بالدعم الكبير من جماهير «الصقور»، ذاكراً أن وجود المشجعين بجانب لاعبيه أمر في غاية الأهمية؛ لأنهم يحفزون اللاعبين على تقديم أفضل ما عندهم.

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