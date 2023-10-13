حسن علي: صورة الدوري اتضحت بعد 5 جولات

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حسن علي، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، على أن صورة دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، باتت أكثر وضوحاً بعد مرور 5 جولات من البطولة، لافتاً إلى أن الصراع على الدرع، يبدو ثنائياً بين شباب الأهلي والعين، مع عدم إغفال إمكانية دخول فرق أخرى «حلبة» الصراع، كالشارقة والجزيرة والوصل والنصر والوحدة في الجولات القادمة. تالياً نص الحوار مع حسن علي:

الأكثر استقراراً

كيف ترى صورة الدوري بعد مضي 5 جولات من البطولة؟

على صعيد التنافس على درع الدوري، أرى أن الصورة أصبحت أكثر وضوحاً بتنافس شباب الأهلي والعين على الدرع، بدليل أنهما يحتلان المركزين الأول والثاني بعد انقضاء 5 جولات، وهذا ما ذهبت إليه غالبية التوقعات قبل انطلاق البطولة باعتبارهما الأكثر استقراراً، والأوفر حظاً دائماً في نيل الترشيحات للدخول في دائرة التنافس على الدرع.

هل تعني أن الصراع على درع الدوري سيكون ثنائياً بين شباب الأهلي والعين؟

حتى الجولة الخامسة من البطولة، نعم، الوضع يبدو كذلك، رغم أن مشوار البطولة ما زال طويلاً، ومن المتوقع حصول مفاجآت قد تكون غير محسوبة، لكن الصورة الحالية، تشير إلى أن الصراع سيكون ثنائياً بين شباب الأهلي والعين على درع الدوري.

نتائج إيجابية

وماذا عن الفرق الأخرى المرشحة بقوة لمزاحمة شباب الأهلي والعين؟

بطبيعة الحال، هناك فرق أخرى كالشارقة والوصل والجزيرة والنصر والوحدة، مرشحة وبقوة لمزاحمة شباب الأهلي والعين على درع الدوري، لكن شباب الأهلي والعين، وفي ضوء نتائجهما في الجولات الخمس الأولى من البطولة، هما الأوفر حظاً في التنافس على الدرع، وهذا لا يقلل من فرص الفرق الأخرى في حال حققت نتائج إيجابية في الجولات القادمة، خصوصاً أمام شباب الأهلي والعين.

ما الذي لفت انتباهك أكثر بعد مرور 5 جولات من الدوري؟

أبرز ما لفت انتباهي، وضع النصر، الفريق يقدم مستويات مميزة في جميع مبارياته، لكنه يخسر بطريقة لا تتناسب مع حجم الأداء أمام المنافسين، هناك عمل إداري مميز، وجهد فني واضح من قبل المدرب، ولذلك، أرى أن النصر سيكون أبرز مرشح للعودة وبقوة إلى دائرة التنافس، أو على الأقل، شغل أحد مراكز المقدمة، وأعتقد أن خطوات عودته بدأت مع فوزه الثمين على العين في الجولة الخامسة من البطولة.

كبار البطولة

وماذا عن بقية الفرق الأخرى، الجزيرة والشارقة والوصل والوحدة؟

الشارقة سيعود باعتباره من كبار البطولة، ولديه مدرب يعرف مفاتيح البطولات، رغم أنه يحتل حالياً مركزاً لا يتناسب مع طموحاته، وكذلك الحال بالنسبة للجزيرة والوصل والوحدة، بإمكانها العودة إلى دائرة التنافس.

ماذا عن منطقة الوسط في جدول الترتيب؟

تقريباً، هي نفس الفرق التي احتلت مراكز وسط القائمة في الموسم الماضي، تشغلها في دوري الموسم الجاري، وكذلك الحال بالنسبة للفرق التي تبدو الأكثر ترشيحاً لشغل مراكز الترتيب الأخيرة، وفي كل الأحوال، ما زال الوقت مبكراً في إطلاق الأحكام النهائية، نظراً لأن مشوار البطولة ما زال طويلاً، ويتوقع أن يشهد تحولات عدة في مراكز لائحة الترتيب وفقاً لأداء ونتائج فرق البطولة.

كيف ترى التوقف الحالي للدوري؟

التوقف مفيد لأغلب فرق الدوري لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح المسار، خصوصاً للفرق التي تعرضت للخسارة أو التي حدثت لها بعض الهفوات في مشوارها خلال الجولات الخمس الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز