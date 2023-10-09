سيف لشكري لـ « البيان»: طموحي تمثيل الإمارات في الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يستعد سيف لشكري لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث للمشاركة في بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي في قيرغيزستان، من 14 إلى 20 الجاري، في أول مشاركة له في بطولة رسمية في اللعبة حديثة النشأة في الإمارات.

ويعد سيف لشكري «21 عاماً» أول لاعب إماراتي متكامل في الرياضات الخمسة في الخماسي الحديث، وهي المبارزة والرماية والفروسية والسباحة والجري، إذ بدأ مشواره مع لعبة المبارزة في عمر 13 عاماً، ومثّل منتخب المبارزة في مراحل الناشئين والشباب والكبار خلال السنوات الماضية.

وأكد لشكري أنه يسعى للظهور بشكل قوي في أول مشاركة له في بطولة رسمية، ممثلاً للإمارات في الخماسي الحديث، مشيراً إلى أن رياضة الخماسي تمنحه فرصة تحقيق حلمه بالوجود في الأولمبياد مستقبلاً.

وكشف لشكري في حوار خاص مع «البيان»، عن بداياته مع الخماسي الحديث كأول لاعب إماراتي متخصص في الألعاب الخمسة للخماسي بشكل كامل، وكشف عن طموحاته وأهدافه في المرحلة المقبلة، وقال: بدأت مسيرتي مع الرياضة وعمري 13 عاماً في المبارزة في نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتدرجت في المراحل السنية المختلفة مع المنتخب الوطني، ومنذ سنوات، كنت أبحث عن التخصص في الخماسي الحديث الذي لم يكن موجوداً بعد في الإمارات، وبعد تكوين الاتحاد عام 2021، بدأت مشواري والتخصص في بقية الألعاب. وأضاف: أعشق ممارسة الرياضة بشكل عام، والخماسي الحديث وفر لي فرصة التدرب في بقية الرياضات التي أحبها، كالفروسية والرماية والسباحة والجري، والخماسي الحديث لا يتطلب أن تكون بطلاً بشكل كامل في كل رياضة على حدة، ولكن تعتمد على النقاط في كل لعبة.

وأضاف: أمارس الفروسية والرماية منذ فترة، بجانب المبارزة، التي تعد رياضتي الأساسية، وحققت خلالها العديد من البطولات، وتابع: كنت أتابع الخماسي الحديث دائماً، وما جذبني لها شعوري بقدرتي على التفوق في ألعابها بالكامل، وبدأت مع رياضة الفروسية منذ 4 سنوات، وفي العام الأخير مع السباحة، إضافة إلى أنني كنت لاعباً في منتخب الشرطة للرماية، وهو ما جعلني أفكر جدياً في احتراف الخماسي الحديث.

دعم

وأكد لشكري أنه كان على تواصل دائم مع الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، من قبل التأسيس الرسمي للاتحاد في ديسمبر 2021، لافتاً إلى أنه وجد دعماً كبيراً من الاتحاد والمسؤولين عن الخماسي الحديث.

وأردف: وجدت كل الدعم من أسرتي وأصدقائي، الذين حفزوني لدخول رياضة الخماسي الحديث، في ظل رغبتي في ممارستها.

وأكد لشكري أنه تدرب تحت قيادة ديفيد مالك، مدرب البطل المصري أحمد الجندي، صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، والذي يتواصل معه للاستفادة من خبراته.

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