مروان بن غليطة لـ «البيان»: التدخل في إدارة النصر من الخارج أسطوانة مشروخة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النصر، أن كل ما يقال بخصوص التدخل في إدارة شؤون النادي من خارج مجلس إدارته غير صحيح واسطوانة مشروخة تعاد كل موسم، داعياً جمهور العميد إلى عدم الانشغال بـ«القيل والقال» وأن لا ينجرف في الحوارات السلبية ومناوشات برامج التواصل الاجتماعي.

وقال بن غليطة في حوار خاص مع «البيان»: «القول بأن مشكلة العميد أنه يدار من الخارج، أسطوانة مشروخة تعاد كل موسم، أؤكد أن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وضع ثقته الكاملة في أعضاء مجلس الإدارة المشكّل ومجالس إدارات الشركات لأنه يعرف جيداً قدراتهم وإمكاناتهم جميعاً ومدى إخلاصهم للعميد.

الجماهير على حق

والتمس بن غليطة، العذر للجماهير في غضبها بسبب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الجولتين الأولى والثانية لدوري المحترفين، مؤكداً أنه مثل الجمهور يشعر بحالة من الحزن والغضب، وأن العمل مستمر ويتوجب عدم الاستعجال في الحكم على الفريق منذ البداية في ظل التغييرات الكبيرة التي شملته من المدرب إلى اللاعبين.

كما تطرق بن غليطة إلى عدة نقاط أخرى تهم النصر وموقفه من قدرة الفريق على استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ 4 عقود.

وقبل الحديث عن النصر، حرص بن غليطة على تهنئة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الجديد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء الاتحاد في تحقيق النقلة المطلوبة، واصفاً هذه المرحلة بالمهمة وتحتاج إلى التكاتف والعمل الجماعي لتمكين اتحاد الكرة من تنفيذ برامجه الطموحة. وأضاف: يضم المجلس الجديد لاتحاد الكرة مجموعة من الكفاءات والخبرات الإدارية والرياضية التي نفتخر بها وبعطائها في الميدان.

غضب

جمهور العميد يشعر بالغضب نتيجة الانطلاقة غير الموفقة للفريق، ما تعليقكم بهذا الشأن؟

من حق محبي العميد «الزعل» والعتب كون أن نتائج الموسم الماضي وبداية هذا الموسم لم تكن مرضية للجميع، ولكن العمل مستمر على تطوير الأداء وتدارك السلبيات ولا يمكن الاستعجال والحكم على الفريق من جولتين، هناك بعض التفاصيل المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، لدينا مدرب جديد وتغيير 3 لاعبين أجانب، لذا الفريق يحتاج للوقت للتأقلم مع كل هذه التغييرات.

البعض يتحدّثون عن أن مشكلة العميد كونه يدار من الخارج، ما تعليقكم على هذا الأمر؟

هذا الكلام أسطوانة مشروخة تعاد في كل موسم، أؤكد أن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وضع ثقته الكاملة في أعضاء مجلس الإدارة المشكّل ومجالس إدارات الشركات لأنه يعرف جيداً قدراتهم وإمكاناتهم جميعاً ومدى إخلاصهم للعميد.

كما أن مجلس إدارة العميد يعمل ضمن منظومة رياضية محوكمة من خلال تعليمات مجلس دبي الرياضي كونه الجهة الداعمة والمراقبة على أداء مجالس الأندية حسب القوانين والأنظمة الخاصة بالأندية الرياضية في إمارة دبي، مع التأكيد على أن جميع القرارات التشغيلية سواء الإدارية أو الفنية تتم عن طريق مجلس إدارة الشركة المعتمد ولديهم كافة الصلاحيات لإدارة فريق العمل لتحقيق الأهداف الموضوعة من مجلس إدارة النادي.

أؤكد أن النصر محظوظ بشخصيات قيادية داعمة للفريق منذ سنوات، وهم لا يتخلون عن النصر في جميع أحواله، وهذا ما يميز الأسرة النصراوية الأصيلة التي يجمعها حب العميد دائماً.

وأدعو جمهور العميد بكل لطف إلى عدم الانشغال بالقيل والقال وأن لا ينجرف في الحوارات السلبية ومناوشات برامج التواصل الاجتماعي، ومهمة الجمهور دعم الفريق في الخسارة قبل الفوز والتكاتف مع الإدارة حتى يصل إلى المنافسة كل موسم.

هل هناك دعم كاف للفريق الأول لكرة القدم؟

الكل يعلم أن النصر أكثر من مجرد فريق كرة قدم، العميد منظومة رياضية متكاملة بشركات مستقلة في إدارتها الفنية والإدارية، ونحن في مجلس إدارة النادي نحرص على إدارة ميزانية النادي وتنمية موارده المالية بما يضمن استمرارية تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ونوفر كافة الدعم لجميع الشركات مع إعطاء تركيز أكثر لشركة كرة القدم لخصوصية التعاقدات الفنية والإدارية.

مهر غال

هل يستطيع النصر تحقيق لقب الدوري؟

لنكن واضحين، بطولة الدوري مهرها غال وتحتاج إلى تخطيط متكامل ومقومات يجب توفرها في الفريق البطل، ومن معطيات نتائج الفريق في آخر موسمين تم التأكيد على الأخوة في مجلس إدارة شركة كرة القدم للتركيز على العودة للمنافسة أولاً والحصول على مركز ضمن الـ4 الكبار في موسمين متتاليين لضمان ترسيخ عقلية الانتصارات في المنظومة بأكملها ومن ثم التحضير والبناء لتحقيق لقب الدوري.

هل أنت متفائل بمستقبل العميد؟

يجب أن أكون متفائلاً لأن الجميع يعمل على إعادة العميد لوضعه الطبيعي في المنافسة ضمن كبار أندية الدولة، العميد في آخر 4 سنوات حقق بطولة كأس الرابطة ووصل للنهائي مرتين، وهذه مؤشرات فريق كبير يحتاج فقط إلى مشروع محكم لاستمرارية المنافسة وتحقيق بطولة الدوري.

حالياً يتواجد أكثر من 9 لاعبين من العميد في المنتخبات السنية وهو مؤشر إيجابي يبشّر بمستقبل واعد، كما أن تصعيد لاعبين من أكاديمية العميد للفريق الأول يدل على وجود عمل ممنهج لاستمرارية مشروع عودة العميد للمنافسة.

مجلس الإدارة مهتم ومتابع بشكل كبير لتطوير أكاديميه الكرة وتم اعتماد الشراكة مع نادي بنفيكا كشريك استراتيجي لنقل المعرفة الفنية وإدارة أكاديمية النصر بطريقة أكاديمية بنفيكا، ما يحقق نقلة نوعية للعمل الفني والإداري ويسهم في الحصول على أفضل المخرجات من الأكاديمية في المستقبل.

تكاتف الجميع

ماذا يحتاج العميد في المرحلة الحالية؟

فترة العميد الحالية تحتاج إلى تكاتف الجميع ودعم النادي من كل النواحي، والأبواب مفتوحة لجميع محبي العميد والأخوة في شركات نادي النصر متواجدين دائماً للتواصل والاستماع ومناقشة المقترحات منهم لأنه «نصر الجميع».

إن ضمان تكامل منظومة العمل الإدارية والفنية والمالية بمؤشرات أداء ومحاسبة لتعديل أي انحراف، هي مهمة شركة كرة القدم والتي تحصل على دعم كامل من مجلس إدارة النادي.

كما يجب على لاعبي الفريق الأول أن يثقوا بقدراتهم والخروج من الـ(كومفرت زون) «منطقة الراحة» والقتال من أجل شعار العميد لتحقيق نتائج إيجابية.

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