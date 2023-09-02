محمد مطر غراب لـ «البيان»: التوقف يضر بالحالة الفنية لمعظم فرق الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشار محمد مطر غراب، المحلل الكروي، إلى أن فترة توقف دوري المحترفين، من شأنها أن تضر بالحالة الفنية لمعظم الفرق التي تنافس على الصدارة، كونها تعمل على استرخاء اللاعبين، على الرغم من وجود مسابقة بديلة، لكنها في الوقت نفسه تفيد الفرق التي لم تظهر بمستوى جيد خلال جولتي البداية، حيث تكون هناك فرصة أمام الأجهزة الفنية لإعادة ترتيب أوراقها وتوفيق أوضاع فرقها بما يتناسب مع الطموحات.

ظهور متميز

وقال محمد مطر غراب في تصريح خاص لـ«البيان»: بداية الدوري جاءت مثيرة، وتبرهن على جاهزية معظم الفرق، ورغبتها في الظهور المتميز من بداية المسابقة، ويلاحظ تطور الأداء مع الاستعانة بأجهزة فنية لديها رغبة في التميز والمنافسة، ولكن من الصعب التوقع بشكل المنافسة على الصدارة لأن الوقت مبكر على ذلك، فهناك فرق لم تختبر بشكل جيد، وفرق أخرى خدمها الحظ وجدول المسابقة، ولذلك علينا التريث لعدة جولات مقبلة حتى نرى مستوى معظم الفرق في منافسات قوية تبرهن على الحالة الفنية لها وجاهزيتها للمنافسة.

مستوى الأجانب

وتابع محمد مطر غراب: أستطيع القول إن مستوى اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة سوف يكون له كلمة قوية في شكل المنافسة على الصدارة، لأن أداء اللاعبين الأجانب المميز سيكون له تأثير على نتائج الفرق، وبالطبع مع تحسن الطقس سوف نرى تطوراً في الأداء عامة وأداء اللاعبين الأجانب خاصة، لأن أداء بعضهم خصوصاً الجدد منهم لا يزال دون المستوى على الرغم من قدراتهم الفنية الجيدة.

قوة هجومية

وعن القوة الهجومية التي شهدتها جولتا البداية وارتفاع عدد الأهداف والتي بلغت 52 هدفاً، قال محمد مطر غراب: الأندية اهتمت خلال الفترة الماضية بتعاقدات مع لاعبين جيدين، أظهروا قوة هجومية واضحة في الثلث الأخير من الملعب، من ناحية حسن التنظيم والارتداد السريع واللياقة الجيدة، هذه القوة كشفت لنا عن وجود خلل في التنظيم الدفاعي وأصبحت معظم الأندية تعاني من الضعف الواضح في الثلث الخلفي للفرق، ما يتطلب المزيد من العمل في التنظيم الدفاعي حتى يكون هناك توازن ما بين القوتين الهجومية والدفاعية.

وحول مؤشر فوز الوصل على الشارقة في عقر داره قال محمد مطر غراب: مؤشرات هذا الفوز متعددة، فهي تعني جاهزية فريق الوصل الذي يظهر بمستوى طيب هذا الموسم ولديه رغبة قوية في المنافسة على الصدارة، والفوز على منافس بحجم الشارقة يعزز من فرصه في المنافسة، أما الشارقة فهو تأثر بشكل مباشر من مشاركته الآسيوية، فهناك حمل إضافي على اللاعبين ظهرت آثاره السلبية خلال مباراة الفريق أمام الوصل، وقراءة كوزمين للمباراة والتعامل معها لم يكن جيداً، خصوصاً في الشوط الأول، والبعض يتساءل هل هذا الأداء بعد الآسيوية مقبولاً ويجوز في عصر الاحتراف؟ وأرد على أصحاب هذا التساؤل وأقول لهم الاحتراف الأوروبي الذي نعرفه له مقومات للأسف غير متوافرة لدينا مما يصعب من المقارنة.

ازدحام الصدارة

وعن تقييمه لأداء بعض الفرق التي تسعى للمنافسة على الصدارة يقول محمد مطر غراب، لدينا عدة فرق أظهرت أداءً جيداً من البداية مثل شباب الأهلي حامل اللقب الذي تطور عن الموسم الماضي كثيراً، والعين العائد بقوة للمنافسة، والوصل الذي تحسن مستواه كثيراً مقارنة بالعام الماضي، والجزيرة والوحدة وكلاهما لديه رغبة في الظهور الجيد والمنافسة، عموماً هناك ازدحام على المنافسة وخلال الجولات المقبلة سوف تتضح الصورة بشكل أوضح.

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