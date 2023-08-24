ناصر اليماحي: الفجيرة جاهز للعودة إلى اللعب مع الكبار

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، لـ «البيان»، أن فريقه جاهز للعودة إلى اللعب مع الكبار في المحترفين مع نهاية الموسم الجاري، وأن الفجيرة سيكون منافساً قوياً على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، مع كامل الاحترام لبقية أندية دوري الهواة، مشيداً بمرحلة المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا وخاض فيه المدرب محمد الحوسني تجارب عدة كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن فترة المعسكر الخارجي تعتبر فرصة جيدة للجهاز الفني واللاعبين، ودائماً ما يكون التركيز فيها عالياً من قبل اللاعبين، ويتم من خلال المعسكر تطبيق عدد من الخطط والجمل التكتيكية التي يعتمد عليها المدرب طوال الموسم، وكشف اليماحي عن دخول فريق الفجيرة كمنافس على الصعود خلال الموسم الكروي المقبل الذي ينطلق في التاسع من سبتمبر المقبل، منوهاً إلى أن الفجيرة يبدو في كامل الجاهزية ولأول مرة يتواجد كل لاعبي الفريق من لاعبين أجانب ومواطنين منذ بداية الإعداد عكس المواسم السابقة التي دائماً ما كانت تشهد غياب عدد كبير من اللاعبين لارتباطات خاصة أو التواجد ضمن معسكرات الخدمة الوطنية.

رؤية ومستقبل

ونوه إلى أن إدارة الفجيرة وبناء على رؤية وتوجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي قمنا بضخ دماء جديدة للفريق والتعاقد مع عناصر شابة تستطيع أن تؤمن مستقبل الذئاب، مضيفاً إن المرحلة السابقة كانت انتقالية ما بين بناء النادي على أعلى مستوى اقتصادياً وما بين المنافسة في مختلف الأنشطة الرياضية في الدولة.

وألمح إلى أن المشاريع الاستثمارية الحالية التي يشهدها النادي سترى النور قريباً وتدر عائداً جيداً للنادي في المستقبل وسينعكس ذلك إيجاباً على مختلف فرق النادي والفريق الأول لكرة القدم على وجه الخصوص.

وأشار اليماحي إلى أن فريقه بدأ من حيث انتهى الموسم الماضي بتجديد عقود اللاعبين إلى جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني محمد الحوسني ومعاونيه، فضلاً عن استمرار غالبية اللاعبين مع تدعيم صفوف الفريق ببعض العناصر الشابة التي سيكون لها مستقبل مشرق، وهدفنا بالتأكيد هو تجهيز فريق يشار له بالبنان ويضم أفضل الكفاءات في الدولة.

وذكر أن نادي الفجيرة يعد من الأسماء الكبيرة في خارطة الدوري وكل لاعب يرغب في ارتداء شعار الفريق، وكذلك المدربين الذين يتهافتون للعمل بالنادي.

وأضاف لدينا خطط مدروسة تبنى على ضرورة الاهتمام بالمواهب، ويتم التواصل مع عدد من الكشافين بهذا الخصوص.

تحديات

وذكر أن عالم الكرة فيه العديد من التحديات والتي تتمثل في احتراف اللاعب وتفرغه، فضلاً عن تلقيه لإغراءات ومبالغ كبيرة من أندية أخرى وتقديم عقود مقدرة.

وأضاف ناصر اليماحي: الاهتمام الكبير الذي يوليه الشيخ مكتوم الشرقي رئيس النادي لفرق المراحل السنية والأكاديمية جعل الفجيرة يمتلك قاعدة جيدة يتم الاعتماد عليها في قادم المواسم، لافتاً إلى توفر كل المتطلبات من توافر ملاعب على مستوى عالٍ، إلى جانب التعاقد مع شركات متخصصة في تنسيق أرضيات الملاعب، مؤكداً أن نادي الفجيرة يمتلك أفضل المنشآت الرياضية في الدولة.

كما تطرق رئيس مجلس إدارة الفجيرة لجمهور الذئاب غير الراضي عن وضعية الفريق الحالية في دوري الهواة، مشيراً إلى أن الفجيرة دائماً ما يكون مع الكبار ومن حق الجمهور أن يعاتب اللاعبين، ولكن نطمئنهم ونعدهم بعودة الفريق إلى مكانه الطبيعي مع كبار أندية دوري المحترفين وتسخير كل الإمكانات من أجل تحقيق حلم أنصار ومشجعي نادي الفجيرة.

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