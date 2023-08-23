محمد اليماحي: كرة الإمارات بحاجة إلى تكاتف الجميع

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء، أنهم متفائلون برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لاتحاد الكرة للدورة الجديدة 2027-٢٠٢٣، إذ تتطلب المرحلة المقبلة تعاون وتكاتف جميع الأطراف والجهات الرياضية بما يخدم مصلحة ومستقبل كرة الإمارات، مشيراً إلى أن بعض الملفات التي تم العمل بها في الفترة الماضية تحتاج إلى الوقت ومن بينها تجنيس اللاعبين الأمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية للاستفادة منه بالصورة المطلوبة.

وأضاف اليماحي لـ«البيان» إنه من الضرورة استثمار المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة منتخبنا الوطني الذي باتت فرصته أكبر في التأهل إلى كأس العالم ، مشيراً إلى أن الانطلاقة القوية للدوري تؤكد أنه تنتظرنا نسخة أكثر قوة وإثارة من العام الماضي ما سينعكس إيجاباً على المنتخب.

خطة واستراتيجية

وتطرق اليماحي إلى نهج اتحاد كلباء في المحافظة على الوجوه الواعدة ، وقال إنهم ماضون في العمل وفق استراتيجية واضحة للمحافظة على أبناء النادي من المواهب بعد تجديد عقود مجموعة من اللاعبين وأبرزهم ياسر حسن ووليد راشد وغيرهما من اللاعبين بما ينسجم مع أهداف وتطلعات المرحلة المقبلة لبناء جيل واعد من الشباب، معرباً عن سعادته وفخره بـ5 لاعبين في المنتخبات الوطنية بواقع لاعبين اثنين في المنتخب الوطني الأول و3 لاعبين في المنتخب الأولمبي ويطمحون إلى رفع عدد اللاعبين الذين يمثلون الوطن مع منتخباتنا في مختلف المحافل والاستحقاقات المقبلة.

شكر وامتنان

وتقدم اليماحي بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير للرياضة عموماً وأندية الإمارة بصورة خاصة، مثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي في دعم ومتابعة مشوار أندية إمارة الشارقة ومن بينها كلباء في دوري أدنوك للمحترفين وغيرها من المسابقات في مختلف الرياضات.

وأشار اليماحي إلى أنه على الرغم من خسارة فريق اتحاد كلباء أمام الشارقة في مستهل مشواره بالنسخة الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، فإنهم اطمأنوا على بعض التعاقدات الجديدة التي تمت في فترة الانتقالات الصيفية، إذ تعد الخيارات الجديدة جيدة بنسبة 95% ولكن يبقى عامل التوفيق.

تعامل راقٍ

وتوجه اليماحي بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة نادي شباب الأهلي على الاحتراف في التعامل والتعاون المثمر في الصفقة التبادلية للاعب سلطان عادل الذي تعاقد معه شباب الأهلي ثم عاد إلى صفوف اتحاد كلباء بنظام الإعارة هذا الموسم إلى جانب استعارة اللاعب مهدي قائدي، وتعكس الخطوة العلاقات المتميزة التي تجمع أندية الدولة، مشيراً إلى أن جماهير كلباء على موعد مع صفقة كبيرة مقبلة من شباب الأهلي قد تكون على مستوى اللاعبين المواطنين أو المقيمين بعد غلق ملف المحترفين الأجانب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز