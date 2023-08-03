سعود بن عبدالعزيز المعلا لـ«البيان»: سأعتزل إدارة الشطرنج في 2026

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج السابق، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج في الأسبوع الجاري، متوجهاً بالشكر والعرفان لكافة أعضاء الأسرة الشطرنجية العربية على الثقة بانتخابه في الدورة الانتخابية 2018-2022 والدورة 2022-2026 وعلى تعاونهم طوال الفترة الماضية متمنياً التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.

ودعا الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا الأمانة العامة للاتحاد العربي للشطرنج لعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة لقبول استقالته من رئاسة الاتحاد العربي للشطرنج طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد العربي للعبة.

وأضاف الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا لـ«البيان» إنه بعد مشوار يتجاوز 40 عاماً مع أسرة الشطرنج في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إضافة إلى مهمته في قيادة الاتحاد العربي للعبة في الفترة الماضية، سيبتعد عن الترشح لأي دورات انتخابية محلية وخارجية في لعبة الشطرنج بعد ختام الدورة الحالية للاتحاد الدولي في 2026.

دعم كبير

وثمن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا دعم القيادة الرشيدة في تأهيل أبناء الإمارات لتبوؤ أعلى المناصب على المستوى الدولي في مختلف الرياضات عموماً ولعبة الشطرنج على وجه الخصوص ما أثمر وجود عدد كبير من المسؤولين في الاتحادات العربية والآسيوية والدولية سواء في لعبة الشطرنج أو الرياضات الأخرى، معرباً عن فخره واعتزازه بالفترة التي قضاها في تمثيل الإمارات على مستوى المناصب العربية والدولية.

وتوجه الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة على الدعم الكبير من سموه وتجديد الثقة 10 دورات سابقة في العقود الأربعة الماضية لرئاسة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في الفترة الماضية التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات لأكبر نادي شطرنج في العالم كما توجه بالشكر لسموه على دعم الاتحاد العربي للشطرنج في الفترة الماضية.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير وتوجيهاتهما السامية له ولمجلس إدارة النادي في فترة توليه رئاسة مجلس إدارة النادي مدة تزيد على 40 سنة، وهو الدعم الذي أثمر تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية في الرقعة الشطرنجية للنادي والدولة على مدار سنوات طويلة مع رافد للمنتخبات الوطنية بوجود لاعبيه في المنتخبات في كل البطولات.

وثمن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا لمجلس الشارقة الرياضي دعمه المستمر للنادي وجميع الجهات التي تعاونت مع إدارة النادي في الفترة السابقة موجهاً التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، ومتمنياً التوفيق والسداد للمجلس الجديد في مواصلة مسيرة التألق للنادي على مدار سنوات طويلة ليس فقط في تحقيق الإنجازات، وإنما أيضاً في استضافة البطولات العالمية التي وضعت أكبر نادٍ شطرنجي في العالم في مقدمة الأندية وباتت سمعته معروفة سواء للاعبين أو المنتخبات في ظل وجود بطولات النادي في الأجندة الدولية للاتحاد الدولي للشطرنج ومؤكداً أن النادي يعد بيته الثاني ولن يتوانى عن تسخير خبراته وإمكاناته لخدمة الدولة ورياضتها في مختلف المجالات.

تميز وعطاء

وأشار الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا إلى أن لعبة الشطرنج في الإمارات تواصل رحلة العطاء والتميز بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة والذي تترجمه الإنجازات الكبيرة لأبناء الإمارات على الصعيدين العربي والدولي، ومن بينها بطولة كأس العالم الحالية في العاصمة الأذربيجانية باكو والتي تشهد مشاركة إماراتية متميزة.

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