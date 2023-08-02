ماجد ناصر لـ «البيان»: نهائي أبطال آسيا هدف شباب الأهلي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي وعميد اللاعبين بالإمارات أن شباب الأهلي جاهز للقاء الوحدات الأردني في الملحق الآسيوي يوم 15 أغسطس الجاري، وأن طموح لاعبي الفريق يكمن في تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات، والسعي للوصول للمباراة النهائية، بعد أن اكتسب الفريق خبرة التعامل مع تلك البطولة خلال المواسم الماضية، والسعي لتكرار إنجاز الوصول للمباراة النهائية الذي تحقق في نسخة 2015، خاصة وأن الفريق ظهر بمستوى طيب من الناحيتين البدنية والفنية للاعبين، خلال معسكر الإعداد الذي اختتم مؤخراً في صربيا.

وقال ماجد ناصر في تصريح خاص لـ«البيان»: معسكر صربيا أظهر مدى تجانس لاعبي شباب الأهلي، وظهور اللاعبين بمستوى طيب من بينهم المهاجم الجديد مؤنس دبور الذي يعتبر مكسباً للفريق خلال المرحلة المقبلة، كما أن المعسكر شهد حماساً كبيراً من اللاعبين ورغبة كبيرة في العطاء، سعياً للمحافظة على الإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز ببطولة الدوري خلال الموسم الماضي، والفريق يمزج بين عنصري الخبرة والشباب، ومسؤوليتنا كبيرة وكل لاعبي الفريق على قدر تلك المسؤولية.

دوري صعب

وتوقع ماجد ناصر أن يكون الدوري المقبل صعباً، لحسن استعداد الفرق خلال مرحلة الإعداد، وقيام عدة أندية بإعادة ترتيب أوراقها، مضيفاً: سيكون التنافس قوياً بين عدة فرق على درع الدوري مثل شباب الأهلي حامل اللقب والعين العائد بقوة والشارقة والجزيرة والوحدة والوصل، كما أتوقع أن يكون النصر الحصان الأسود للمسابقة، بعد أن أعاد ترتيب أوراقه ودعم صفوفه بعدد من اللاعبين المتميزين.

قرار الاعتزال

وعن استمراره في الملاعب من عدمه خلال الفترة المقبلة قال ماجد ناصر: قرار استمراري كلاعب من عدمه يتوقف على مستواي داخل المستطيل الأخضر، فقد تمنيت الموسم الماضي أن أحقق بطولة مع فريقي شباب الأهلي والحمد لله تحققت أمنيتي بالفوز بدرع الدوري لتصبح البطولة رقم 23 التي أساهم في تحقيقها مع شباب الأهلي والوصل والمنتخب الوطني، وأنا فخور بتلك البطولات، ولا زلت أنتظر المزيد خلال الموسم الجديد، وفي نهايته سأقيم مستواي وصولاً للقرار الحاسم في هذا الأمر.

القفاز الذهبي

وعن عدم اختياره من ضمن الحراس المرشحين لجائزة القفاز الذهبي عن الموسم المنصرم قال ماجد ناصر، وجود أخي وزميلي حسن حمزة ضمن القائمة يعتبر تعويضاً عن عدم تواجدي، وبصراحة هو يستحق اللقب، لأنه ساهم بشكل كبير في الفوز بدرع الدوري بحسن حراسته لعرين شباب الأهلي، كما يعتبر من الحراس المتميزين، ولا خوف على حراسة المرمى بالفريق في وجوده.

الكرة الذهبية

وعن رأيه في ترشيحات الكرة الذهبية سواء للاعبين المواطنين أو الأجانب قال ماجد ناصر يعتبر اللاعب يحيى الغساني من أفضل اللاعبين المواطنين خلال الموسم الماضي وبصمته كانت واضحة مع فريق شباب الأهلي وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز بالبطولة في جولاتها الأخيرة والحاسمة، ويستحق الجائزة عن جدارة، أما بالنسبة للاعبين الأجانب فقد برز الموسم الماضي عدة لاعبين مثل لابا كودجو هداف العين وكايو هداف الشارقة، ولكن يظل كارتابيا هداف شباب الأهلي هو المؤثر في حسم اللقب لفريقه ويستحق الكرة الذهبية.

كلمة للجمهور

واختتم ماجد ناصر تصريحه بتوجيه الشكر لجمهور شباب الأهلي على وقفته الكبيرة مع الفريق خلال الموسم الماضي مما كان له الأثر الواضح في تحقيق الفوز بالدرع، وقال هذا الجمهور الجميل عمره ما خيب رجاء للاعبين ودائماً يدعمهم ويقف بجوارهم، ونحن بوجود تلك الجماهير سنسعى دائماً للفوز بالبطولات، وننتظرهم بقوة في مباراة الوحدات الآسيوية ليدعم الفريق في أولى منافسات الموسم الجديد.

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