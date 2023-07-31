محمد الطنيجي لـ«البيان»: مهمة حتا والإمارات للبقاء في «المحترفين» صعبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد المدرب المواطن محمد سعيد الطنيجي أن بقاء حتا والإمارات، الصاعدين حديثاً لدوري المحترفين في المنافسة، خلال الموسم المقبل، مهمة صعبة، لقوة الفرق المشاركة، والفارق بين المنافستين «المحترفين والهواة»، مؤكداً أن الفريقين في حاجة إلى بذل الكثير من الجهد حتى لا يعودا مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال الطنيجي في حوار مع «البيان»: «إن الصعود إلى المحترفين لا يعني البقاء لأن المحافظة على النجاح هي المهمة الأصعب دائماً»، وقال: الوضع مختلف كثيراً الآن، وفرق القاع تطورت، وأصبحت تحقق نتائج متميزة، وتتفوق أحياناً على فرق الصدارة، وشاهدنا البطائح، في الموسم الماضي، يحافظ على وجوده بصعوبة رغم الجهد، الذي بذله منذ فترة طويلة والإمكانات، التي توفرت له، وحالياً يعتبر من الفرق الجيدة، والتفوق عليه ليس مهمة سهلة، وبالتالي صراع القاع سيكون قوياً جداً، ولن يقل عن صراع المقدمة.

مقدرات مالية

وأكد المدرب المواطن أن النادي الذي يرغب في البقاء لا بد أن تكون لديه قدرات مالية جيدة حتى يستقطب أفضل اللاعبين وقال: لا بد من دعم مالي غير محدود لأن الفريق الصاعد يحتاج إلى تعاقدات أكثر تتناسب مع دوري المحترفين، وإلى اهتمام أكبر وتحضيرات قوية، لأن الفريق الصاعد يواجه أندية أقوى وأفضل عن التي كان يلعب أمامها في«الهواة»، وإذا لم يستعد لها بشكل جيد فلن يحصد النقاط، التي تحافظ على وجوده.

تعاطف

وأبدى محمد سعيد الطنيجي تعاطفاً مع حتا والإمارات، ذاكراً أنه توجد مشكلة تواجه الفريقين، وهي عدم وجود خيارات كثيرة من اللاعبين لإبرام صفقات جيدة، مشيراً إلى أن فرق المقدمة نفسها بكل مقدراتها المالية تبحث عن لاعبين لسد النقص ولا تجد عناصر بالجودة المطلوبة، ذاكراً أن الأندية الصاعدة مطالبة بالتركيز في ملف الأجانب والمقيمين أكثر من بقية الأندية حتى تستطيع أن تحقق الأفضلية إن أرادت الصمود والبقاء في المحترفين، مع ضرورة السعي وراء صفقات جيدة من اللاعبين المواطنين بالقدر المتاح.

خطة

وأشار الطنيحي إلى أن الفريق الذي يريد أن يصمد في المحترفين عليه أن يعمل بخطة واضحة قبل الصعود، ببناء فريق قوي من لاعبين شباب وخبرة، ذاكراً أنه لا بد من وجود نظرة مستقبلية، وقال: هنالك من يركز فقط على مباريات الموسم في دوري «الهواة»، ويضع هدفه الصعود دون أن يفكر في المستقبل، ومثل هذه الأندية تتفاجأ بأن الوضع مختلف في«المحترفين»، وأنها لا تملك القدرة على الاستمرارية، ما يكون سبباً في هبوطها، لذلك من يريد البقاء عليه أن يفكر فيه حتى قبل الصعود أو الأفضل له الاستمرار مع «الهواة»، ليرتب أوراقه بشكل أفضل.

إضافة

وتمني محمد سعيد الطنيجي أن ينجح حتا والإمارات في تقديم إضافة فنية كبيرة تناسب اسم الناديين في بطولة دوري المحترفين، وأن يسهما مع بقية الفرق في رفع المستوى الفني، وتطور الكرة الإماراتية، ذاكراً أن فرصة الناديين متاحة لتأكيد مقدرتهما على البقاء، وأنهما يجب أن يعلما قبل انطلاق الموسم أنهما مطالبان بمضاعفة العمل والجهد حتى يستمرا في «المحترفين» لمواسم عدة مقبلة.

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