طارق الحضيري لـ « البيان »: مواهب دوري الهواة تحتاج إلى اكتشاف

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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دعا التونسي طارق الحضيري، مدرب البطائح والحمرية سابقاً، أندية دوري المحترفين إلى اكتشاف المواهب الموجودة في أندية دوري الدرجة الأولى «الهواة»، ذاكراً أن هنالك عناصر مميزة يمكن أن تشكل إضافة للمحترفين حال تم التعاقد معها، مبيناً أن الأندية لا تتابع ولا تكون اللجان قبل التعاقدات لذلك تعتمد على الأسماء المعروفة في الساحة.

وقال الحضيري في حديث مع «البيان» إن عدم البث التلفزيوني يمثل عقبة كبيرة أمام طموح لاعبي دوري الهواة، لأنه يجعلهم بعيدين عن الأضواء، وأضاف: يفترض أن تكون هنالك لجان انتدابات من قبل الأندية المحترفة مخصصة لمتابعة كافة الدوريات يكون عملها اكتشاف المواهب والتعاقد معها، ولأن هذه اللجان غائبة لا نجد لاعباً من دوري الهواة ينتقل إلى المحترفين في الميركاتو باستثناء بعض الأسماء في حالات نادرة.

وقال الحضيري، الذي حقق مع البطائح إنجاز الصعود للمحترفين: إن المواهب موجودة في كل الدوريات ولا يمكن لمنافسة تضم قرابة 20 فريقاً أن تكون بلا عناصر مميزة

وقال: صحيح إن دوري الهواة ليس بالقوة المطلوبة، لكننا نتحدث عن مواهب فردية في بعض الفرق التي يمكن الاستفادة من قدراتها وتطويرها في المحترفين.

صفقة سرحان

وأثنى الحضيري على تعاقد نادي الإمارات مع إبراهيم سرحان من نادي مصفوت في الميركاتو الحالي وقال إن هذا التعاقد يدل على وجود متابعة ومعرفة من قبل النادي لأنه كان من ضمن منظومة دوري الهواة وأضاف: أعتقد أنه صفقة جيدة لأنه مهاجم بقدرات عالية، يسجل بالقدمين والرأس وسريع ويتمتع بالقوة البدنية ويمكن أن يشارك كمهاجم «محطة» أو متحرك في كل مساحات المنافس.

كما أثنى الحضيري على تعاقد نادي النصر مع محمد جمعة البلوشي حارس مرمى نادي مصفوت معتبره صفقة جيدة للعميد. وأشار الحضيري إلى وجود عناصر أخرى تستحق التواجد في دوري المحترفين، وقال: هنالك أيضاً سالم البلوشي لاعب الحمرية مدافع ممتاز وأيضاً سالم سليمان مدافع العروبة، ومجموعة أخرى من العناصر المتميزة التي تستحق أن تجد عروضاً جيدة من أندية المحترفين.

زيادة الأندية

وقال الحضيري إن البعض ما زالت تسيطر عليه فكرة ضعف الدوري، ذاكراً أن دوري الهواة أصبح مختلفاً بكثير عن السابق بعد زيادة عدد الأندية وتجربة اللاعب المقيم التي رفعت مستوى المنافسة وأضاف: صحيح أن دوري الهواة لم يصل إلى المستوى الذي نأمله ولكن الحقيقة أنه اصبح أقوى، ويحظى باهتمام من قبل إدارات الأندية بطريقة أفضل من السابق وهذا يتضح من خلال وجود عدد من الفرق القوية التي أصبحت تنافس على الصعود للمحترفين.

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