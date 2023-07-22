صلاح أمين لـ«البيان»: الأجواء الإيجابية تـطور أداء قضاة الملاعب

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عبّر الحكم الدولي الأسبق صلاح أمين عن سعادته بتطور مستوى أداء قضاة الملاعب الإماراتيين، وقال: «فخور بتميز أدائهم في منافسات الموسم الماضي؛ إذ قدموا أداء قوياً يعدّ الأفضل في السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الكبير الذي تلقوه من قبل لجنة قضاة الملاعب والمسؤولين عن اتحاد الكرة، ما انعكس على الأداء في إدارتهم للمباريات، وإذا كان هناك بعض الملاحظات الطفيفة فهي وضع طبيعي، وتحدث في كل الدوريات العالمية».

استقرار

وأضاف: حالة الاستقرار الإداري والفني التي وفرتها لجنة الحكام برئاسة سالم الشامسي لأسرة التحكيم الموسم المنتهي، كان لها مردود إيجابي، إذ نجح الشامسي في توفير أجواء إيجابية لقضاة الملاعب، وقام بحل العديد من الأمور التي كانت تحد من عطائهم، على الرغم من كونه ليس من قضاة الملاعب السابقين، ولكن بصماته واضحة ونجح بدرجة كبيرة في إدارة اللجنة، وهذا العمل الإداري الصحيح ينعكس بدرجة كبيرة على تميز منظومة التحكيم والعكس صحيح.

وأشار صلاح أمين إلى أن الاستعانة بقضاة ملاعب أجانب لم تقلل من الجهود الرامية للارتقاء بكوادرنا ، وقال: إذا نظرنا إلى عدد المرات التي تمت فيها الاستعانة بالأجانب، سنجد أنها نسبة قليلة ، وكانت الاستعانة أكبر بكوادرنا التي ظهرت بمستوى طيب في معظم المباريات، لأننا نملك كفاءات متميزة تملك الخبرة والحنكة وإدارة العديد من مباريات البطولات المختلفة، والاستعانة بالأجانب لم تقلل من مكانة كوادرنا بل دعمت مشاركتهم ومنحتهم ثقة إضافية.

تقييم ذاتي

ويشير صلاح أمين إلى أن تميز قضاة الملاعب الموسم الماضي يجعلهم مطالبون بتقييم أدائهم بشكل ذاتي وواقعي، للاستفادة من دروس إدارة المباريات والسعي قدر المستطاع للتميز أكثر في الموسم الجديد، لأننا أصبحنا لا نقبل تراجعاً في الأداء ، وقال أمين على قضاة الملاعب الاستفادة القصوى من وجود عصام عبدالفتاح المدير الفني الجديد للحكام، وخاصة أنه حكم دولي سابق ويملك خبرات كبيرة، وسبق أن عمل في اتحاد الكرة ويعرف الكثير عن مستوى أداء كوادرنا وعد وجوده مكسباً بكل المقاييس.

تقنية الفيديو

وطالب صلاح أمين بمزيد من العمل لحكام تقنية الفيديو، قائلاً: صحيح أن أداءهم جاء طيباً إلى حد كبير المواسم الماضية ولكنهم مطالبون بمزيد من التميز الموسم المقبل، لأن دورهم لا يقل عن دور حكم الساحة، وأنصحهم بتطبيق بروتوكول التقنية بشكل صحيح والابتعاد عن الحالات الجدلية على قدر المستطاع، ومنح حكم الساحة مساحة لاتخاذ القرار المناسب بما أنه الأقرب للعبة داخل المستطيل الأخضر.

كفاءات شابة

وأشاد صلاح أمين بسياسة لجنة قضاة الملاعب بمنح عدد من الكفاءات الشابة الفرصة لإدارة المباريات، وتلك سياسة جيدة متبعة من قبل لجان التحكيم كافة التي تتولى المسؤولية، وقال: نتمنى أن يكون هناك سياسة متبعة في الدفع بتلك العناصر وحسن اختيارهم للمباريات، وعلى الحكام أنفسهم التمسك بتلك الفرص من أجل إثبات كفاءتهم، ولذلك أقول لقضاة الملاعب عليكم بالسعي لتطوير قدراتكم وزيادة التركيز في إدارة المباريات حتى تزداد القناعة بكوادرنا من مختلف الجهات، وخاصة أننا مقبلون على مرحلة اعتزال عدد من الحكام القدامى أصحاب الخبرة، ولا بد من أن يكون لدينا صف ثانٍ قادر على تحمل المسؤولية في الفترة المقبلة.

الترفيع للدولية

ويرى الدولي الأسبق صلاح أمين أن لجنة قضاة الملاعب مطالبة بالاستمرار في نهجها في الإعداد الجيد ، وعليها عدم الاستعجال في ترفيع قضاة الملاعب الشباب إلى المرتبة الدولية، باتباع سياسة واضحة وبروتوكول ثابت لمنحهم فرصتهم كاملة في إدارة مختلف المسابقات لاكتساب الخبرات اللازمة، فينال فرصة الترقي من يكون كفؤاً لتلك الجرجة الرفيعة، لأن الاستعجال في منح الشارة الدولية بعض الحكام الشباب من دون أن ينضجوا يكون له تداعيات سلبية.

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