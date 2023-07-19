إسماعيل راشد لـ « البيان »: توافر الأدوات شرط نجاح بينتو

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد إسماعيل راشد لاعب منتخبنا الوطني، والوصل سابقاً، في تصريحات لـ«البيان»، أن توافر الأدوات من لاعبين ومناخ صحي للعمل، ودعم من كل أطراف اللعبة، شرط مهم لنجاح مهمة مدرب الأبيض الجديد البرتغالي باولو بينتو، خلال توليه العمل في المرحلة المهمة المقبلة، حيث تنتظر المنتخب العديد من المشاركات الدولية والقارية والإقليمية، وظهور المنتخب بصورة متميزة، وتحقيق نتائج إيجابية ليست مسؤولية الجهاز الفني وحده، بل اتحاد الكرة والأندية والإعلام والجماهير، ولا بد أن تتضافر جهود هؤلاء، من أجل توفير المناخ المناسب، الذي يدعم خطوات النجاح المنشود.

دروس

وطالب إسماعيل راشد لاعبي المنتخب بنسيان الفترة الماضية، التي لم يوفق خلالها المنتخب في العديد من المشاركات، مع الاستفادة من دروس تلك المشاركات، والتحلي بروح جديدة يكون شعارها التحدي مع النفس أولاً، خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لديهم الإصرار لتحقيق النجاح والظهور المشرف، خلال المشاركة في البطولات المهمة المقبلة، لأن مهما كانت الظروف المحيطة بالفريق صعبة يظل عطاء اللاعبين داخل الملعب هو الفيصل في تحقيق النتائج المرجوة.

طموح

وقال إسماعيل راشد: إن طموحات الشارع الرياضي كبيرة، والكل ينتظر مشاركات متميزة سواء في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 بأمريكا، والذي يشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة للمرة الأولى، لتصبح 48 منتخباً بدلاً من 32 منتخباً، وتلك فرصة طيبة يجب على لاعبينا التمسك بها لكتابة فصل جديد من تاريخ المشاركة في تلك البطولة الأهم، والأكبر عالمياً، لتكون ثاني مشاركة في تلك البطولة، بعد المشاركة الأولى التي تحققت عام 1990، ولتحقيق إنجاز يخلد هذا الجيل من اللاعبين.

توقع

وعن توقعه لمستوى دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم المقبل قال إسماعيل راشد: من خلال الاستعدادات، التي تجريها الأندية حالياً للانطلاقة المرتقبة نستطيع القول: إن النسخة الجديدة ستكون أفضل فنياً من السابقة، لأن الأندية استوعبت درس المواسم الماضية، وسعت لتدارك أي سلبيات تحد من طموحاتها، فاستقدمت 8 مدربين علي مستوى عال، وهذا حق مشروع لها وفق طموحاتها، وبدأت تعتمد في اختياراتها للاعبين سواء الأجانب أو المواطنين على «الكيف» وليس الكم، وهذا واضح من خلال اختياراتها للاعبين في الفترة الماضية، وهذا مؤشر إيجابي يدعونا للتفاؤل، خلال الفترة المقبلة، ومؤشر أيضاً أننا مقبلون على تحد جديد بين الأندية، من أجل الظهور المتميز والمنافسة القوية من بداية الانطلاقة.

جاهزية

ويشير إسماعيل راشد إلى أن أنديتنا مقبلة على موسم صعب، تكثر فيه المشاركات الدولية والقارية والإقليمية للمنتخب الوطني، ما يتطلب جاهزية بدنية وفنية عالية للاعبين، لمواجهة ضغوط المشاركة الدولية والمحلية، كما أن الأندية مطالبة بالاهتمام بالصف الثاني من لاعبيها «الاحتياط»، إضافة إلى سرعة الاستشفاء للاعبين، الذين يتعرضون للإصابة حتى تتدارك الأندية أية عثرة، خلال المنافسات، وأيضاً لتحمل ضغط جولات الدوري، بعد الانتهاء من بطولة كأس آسيا.

منافسة

ويرى إسماعيل راشد أن المنافسة على لقب الدوري ستنحصر بين 5 أندية، وهي المنافسة التقليدية بين شباب الأهلي حامل اللقب، والعين، الذي نافس في الموسم الماضي على لقب 4 بطولات، والشارقة حاصد البطولات الأربع، والوحدة العائد بقوة من خلال التعاقد مع مدرب كبير ولاعبين على مستوى، والجزيرة الذي أعاد ترتيب أوراقه، بما يخدم طموحة، فيما سيكون الصراع ساخناً بين فرق الوسط، للنجاة من شبح الهبوط.

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