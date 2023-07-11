فيصل الطاهري: الوصل قربني من الحلم الكبير

المصدر: دبي - علي شدهان

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تحدث بثقة عالية بنبرة ليس فيها مبالغة، مؤكداً أن الوصل قربه كثيراً من تحقيق حلمه الكبير بقيادة فريق في دوري الإمارات للمحترفين، مشيراً إلى أن خطوته التالية أن يكون مدرب أول لفريق محترف، ولفت إلى أن الكوادر الوطنية مؤهلة تماماً لقيادة الفرق الكبيرة والمنتخبات الوطنية لمختلف المراحل، هذه خلاصة حديث فيصل الطاهري، المدرب المساعد حالياً في الجهاز الفني لفريق الوصل الأول لكرة القدم إلى«البيان».

وبداية قال فيصل الطاهري: كل الشكر للأخوة في نادي الوصل، إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً وإدارياً، وجماهير، على منحهم الثقة التامة في أن أكون عضواً في الجهاز الفني لـ «الفهود» في الموسم الجديد، وأنا على يقين بأن العمل في الوصل يمثل خطوة إيجابية لي، والوصل قربني كثيراً من تحقيق حلمي الكبير المتمثل بأن أكون مدرباً أول لفريق يلعب في دوري المحترفين، وليس مدرباً مساعداً.

اكتساب الخبرات

أضاف الطاهري: بعد اكتساب الخبرات في محطاتي السابقة، سواء مع فرق المراحل أو منتخبات الفئات، أرى أن الفرصة أصبحت ممكنة جداً في أن أقود فريقاً كبيراً منافساً في دوري المحترفين، ولدي الثقة الكاملة في إمكاناتي الفنية، الكوادر الوطنية مؤهلة تماماً لقيادة الفرق والمنتخبات الوطنية بعد اكتساب الخبرات، ونيل الشهادات التدريبية العليا، وخوض التجارب مع أفضل فرق كرة القدم، غالبية الكوادر الفنية الوطنية تحتاج فقط إلى فرصة حقيقية لإثبات الذات في قيادة الفرق المحترفة الأولى، ومع المنتخبات الوطنية، المدرب الوطني، يتوجب ألا يُحصر في زاوية المدرب المساعد أو مدرب الطوارئ، ولا بدّ من الصبر عليه أطول فترة ممكنة حتى يثبت كفاءته، ويضع بصمته مع الفريق المكلف بقيادته في دوري المحترفين.

رد الجميل

وعن هوية الفريق الذي يتمنى قيادته بصفة مدرب أول، قال الطاهري: أنا مدرب مساعد في الجهاز الفني في الوصل، وأسعى بكل إخلاص وتفانٍ من أجل إنجاح مهمة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش، لكن مستقبلاً، خطوتي التالية، هي أن أكون مدرب أول لفريق محترف، وبكل تأكيد، أتمنى أن يكون الوصل هو الفريق الأول الذي أكون مدرباً أول له وليس مدرب مساعد، على الأقل، لرد الجميل والوفاء للوصلاوية بعدما منحوني فرصة الاقتراب كثيراً من حلمي الكبير، ثم أن الوصل اسم كبير وعريق في تاريخ كرة القدم الإماراتية، فريق يطمح دائماً إلى اعتلاء منصات التتويج، لديه نجوم كبار، وإدارة واعية، وجماهير محفزة وداعمة وتقف دائماً بقوة خلف الفريق، وهذه كلها عوامل في غاية الأهمية لنجاح عمل أي مدرب.

فترة زمنية

وشدد الطاهري على أنه ليس من فئة المدربين الذين يقبلون بمهمة مدرب مساعد لفترة زمنية طويلة، واصفاً وضعه الحالي بأنه مجرد خطوة مهمة باتجاه الهدف الأكبر والحلم الكبير، المتمثل بقيادة فريق محترف في دوري الإمارات للمحترفين، أو المنتخب الوطني الأول بعد تجاربه العديدة مع منتخبات المراحل طوال أعوام عدة.

عودة الوصل

وعن رؤيته الفنية لفريق الوصل في الموسم الجديد، قال فيصل الطاهري: أرى أن الوصل، فريق طموح جداً، عازم على العودة إلى منصات التتويج، لديه إدارة تعمل بثقة واحترافية، وجهاز فني كفء وطموح، وكوكبة مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب والمقيمين، وجماهير وفية، دائماً ما تكون عوناً وسنداً للفريق في مختلف البطولات، وبتوفر هذه العوامل المهمة جداً، أرى أن الوصل عائد وبقوة إلى منصات التتويج، وإسعاد كل الوصلاوية في الموسم الجديد.

مشوارالاسم:فيصل الطاهريالميلاد1987المنصب2013مدرب مساعد لفريق النصر تحت 7 أعوام2014مدرب مساعد لفريق النصر تحت 14 عاماً2015مدرب مساعد لفريق النصر تحت 15 عاماً2016مدرب لفريق النصر تحت 14 عاماً2017مدرب مساعد لفريق رديف النصر2018مدرب لفريق النصر تحت 17 عاماً2019مدرب لفريق النصر تحت 18 عاماً2020مدرب لفريق رديف النصر2021مدرب مساعد لمنتخب الإمارات الأولمبي2022مدرب مساعد لمنتخب شباب الإمارات2023مدرب مساعد لفريق الوصل

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