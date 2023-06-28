نعول على خبرة غوران لاستعادة بريق «العميد»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد عبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن استعدادات العميد للموسم الجديد تسير بشكل جيد من كل النواحي وحسب ما هو مخطط له، وأنه لن يتم ادخار أي جهد من أجل تغيير الصورة غير المرضية التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن اختيار المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش لم يكن وليد اللحظة، وأن النصر كان على وشك التعاقد معه قبل الألماني ثورستن فينك الذي قاد الفريق في الموسم الماضي، وقال بن طوق: يملك غوران توفيغدزيتش خبرة واسعة في الكرة الإماراتية ولديه فكرة واضحة عنها، وقدم مستويات جيدة خصوصاً مع عجمان في الموسم الأخير، وكانت لدينا رغبة مشتركة في أن يكون على رأس الجهاز الفني للفريق، سنحاول أن نوفر له جميع الإمكانات حتى يقوم بعمله في أفضل الظروف، والأهم من كل ذلك أنه يعرف جيداً نقائص الفريق وحاجاته ونعول على خبرته لاستعادة بريق النصر، ونحن متفائلون بقدرته على تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، وواثقون أن العميد سيظهر بصورة مختلفة تماماً عن الموسم الماضي.

تحضير مبكر

وأضاف: تحضيراتنا بدأت قبل نهاية الموسم الماضي، وركزنا عملنا على استكمال ملف المدرب، ثم تفرغنا لملف اللاعبين الجدد وأنهينا التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن، ونعمل حالياً على ضم لاعب أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بن طوق أنه تم تحديد الاختيارات بالتشاور مع المدرب الجديد بما يتوافق مع رؤيته وأسلوب لعبه، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الأجنبي الخامس بلغت شوطاً متقدماً لأن إدارة الفريق تحرص على غلق ملف اللاعبين الأجانب بشكل نهائي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي منتصف يوليو المقبل، حتى يكون تركيز الفريق كاملاً على تحضيرات الموسم الجديد مكتمل الصفوف.

وبشأن التعاقدات الجديدة للاعبين المواطنين، أوضح بن طوق أنه تم تعزيز صفوف الفريق لسد الثغرات والنقائص التي يشكو منها النصر في بعض المراكز على غرار الظهير الأيمن، لذا تم التعاقد مع يوسف العامري، ومركز الارتكاز بعد تعرض حسين مهدي لإصابة في الرباط الصليبي، وتم استقطاب لاعب الجزيرة السابق محمد جمال، الذي يعتبر أحد اللاعبين المميزين في هذا المركز، إضافة إلى حارس مرمى نادي مصفوت محمد جمعة البلوشي وهو من مواليد 2000 ويعد تعزيزاً لحراسة المرمى في المستقبل.

تأكيد

وعلى صعيد اللاعبين المقيمين، أكد بن طوق أن القائمة تضم حالياً الثلاثي المكون من المدافعين البرازيليين غوستافو لومير وغلوبير ليما والإيفواري عبدالله توريه، وسيتم ضم لاعبين آخرين في مراكز مختلفة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

وتعد صفقتا الكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني والبرتغالي يوري ميدييروس لاعب نادي سبورتينغ براغا من أبرز صفقات العميد للموسم الجديد، حيث يعد باكامبو أحد أبرز المهاجمين الذين لعبوا في الدوري الفرنسي، إذ نشأ في صفوف سوشو الفرنسي (2010-2014) قبل الانضمام إلى بورصا سبور التركي صيف 2014، حيث سجل 21 هدفاً في نحو 40 مباراة، كما لعب لنادي فياريال الإسباني بين 2015 و2018 وسجل له 32 هدفاً في 75 مباراة، وخاض تجربة في الدوري الصيني مع نادي بكين غوان بين 2018 و2022 وخاض تجربة قصيرة مع أولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي قبل أن يوقع لنادي أولمبياكوس اليوناني حتى انتقاله للنصر.

كما يعد ميدييروس أحد نجوم فريق سبورتينغ براغا البرتغالي، وخاض تجارب مختلفة في 4 دوريات أوروبية بداية من سبورتينغ لشبونة ثم أندية أوركا وموريرنسي وبوافيستا في الدوري البرتغالي ونادي جنوة الإيطالي وفارسوفيا البولندي ونورنبيرغ الألماني الذي أعاره لاحقاً إلى فريقه سبورتينغ براغا، ومثل منتخب البرتغال للفئات السنية تحت 15 سنة وصولاً إلى المنتخب الأولمبي.

وإضافة إلى الثنائي الأجنبي تضم قائمة اللاعبين الجدد في النصر يوسف العامري القادم من خورفكان، ولاعب الارتكاز محمد جمال لاعب الجزيرة والبرازيلي المقيم غوستافو مدافع الشارقة ومحمد جمعة البلوشي حارس مرمى نادي مصفوت.

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