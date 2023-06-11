3 ملفات على طاولة «دبا الحصن»

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

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عقد مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي اجتماعه الأول، برئاسة الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل الأعضاء، وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس النادي مرحباً بالأعضاء، متمنياً لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وجاء توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي: الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام والاتصال الرقمي، واختير محمد عبد الله الحمودي نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والاستثمار، وعلي محمد يعروف النقبي أمين السر العام رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية.

وأحمد عبدالله علي النقبي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وعبيد سعيد علي خميس الطنيجي رئيس لجنة الفريق الأول لكرة القدم رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، وعبد الله مسعود جاسم العواني رئيساً للجنة قطاع كرة القدم للمراحل السنية،

ومحمد راشد محمد راشد النعيمي رئيساً للجنة الألعاب الجماعية، ومحمد علي محمد علي الظهوري رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وسيبحث مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة ملفات التدريب وكذلك تحديد مواعيد التجمع الداخلي والمعسكرات الخارجية.

ثقة

وعبر الدكتور محمد أحمد المطوع الهنداسي رئيس مجلس الإدارة عن شكره للثقة الغالية، التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقب قرار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي، موجهاً الشكر للمجلس السابق على كل ما قدمه لمصلحة الرياضة والرياضيين والنادي، ودشن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن الجديد أعماله بزيارة مرافق النادي، والوقوف على الملعب الرئيسي وصالة الألعاب والسباحة.

وكان إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة السابق عقد اجتماعاً وداعياً مع الموظفين والإداريين والفنيين بمقر النادي، شكر فيه الجميع على التعاون طوال فترة مجلسه السابقة، وأشار إلى نجاح النادي والمستوى، الذي وصل إليه من بنية تحتية ونتائج مميزة.

وقال مخاطباً الموظفين والعاملين: جميعكم شركاء النجاح، معرباً عن أمله بأن يتواصل العمل بالوتيرة ذاتها مع المجلس الجديد، والعمل على رفع مستوى أكبر للنادي الحصناوي، والذي يستحق منا التعب، وبذل جهد أكثر.

تطور

وأشار الدرمكي إلى أن الفترة المقبلة بوجود إدارة جديدة مميزة تريد الابتعاد قدر المستطاع عن الأخطاء والتجاوزات، التي حصلت خلال الموسم المنتهي. وفي ختام حديثه شكر جميع العاملين في النادي من موظفين وإداريين وفنيين، لما قدموه خلال السنوات الأربع الماضية، وأضاف: نحن من نادينا هذا نشعر بالفخر بسمعته المرموقة والطيبة، وبأننا كنا نعمل يداً واحدة، من أجل أن نظل دائماً الأكمل.

والأفضل في الميدان، ولم يكن ليحدث هذا لولا أنكم لم تتركوا مجال لأي جهد يفوتكم إلا وقدمتموه، حيث إنكم مؤمنون بأن الإخلاص للعمل هو لب التطور في كل المجالات، كما أنه علامة على نبل الموظفين وصفاء نواياهم، وحرصهم على التفاني المتواصل، من أجل تحقيق التقدم والتطور.

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