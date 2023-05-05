«ميمي كاكوشي» تخوض التحدي في «كنتاكي أوكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ترفع «ميمي كاكوشي» التي ستشارك بشعار جودلفين، راية التحدي غداً، خلال مشاركتها في سباق «كنتاكي أوكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير. وتأتي مشاركة «ميمي كاكوشي» في الحدث العالمي، عقب النجاحات الكبيرة التي حققتها النجمة التي شاركت بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في موسم سباقات «ميدان» العالمي، إذ توجت بلقب «تحضيري - 1000 جينيز الإماراتي»، وسباق الـ «1000 جينيز الإماراتي»، و ختاماً مع لقب «الأوكس الإماراتي» شهر فبراير الماضي، لتشد الرحال بعدها إلى أمريكا، على أمل مواصلة النجاحات في أول مشاركة خارجية لها على الإطلاق.

جهوزية

وأكد المدرب سالم بن غدير في اتصال هاتفي مع «البيان» من «شيرشل داونز» ، أنه عقب تحقيق البطلة لقب «الأوكس الإماراتي»، كانت الخيارات المتاحة بين «ديربي الإمارات» خلال النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي في شهر مارس الماضي، أو المشاركة في سباق «كنتاكي أوكس»، وتركنا القرار النهائي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحديد الوجهة القادمة، فكان قرار سموه هو التوجه إلى أمريكا.

وقال بن غدير : إن «ميمي كاكوشي» أخذت استراحة بسيطة عقب السباق، وبعدها استأنفت تدريباتها قبل مغادرتها ، مؤكداً أن البطلة في قمة جهوزيتها لخوض غمار السباق، خاصة أن تدريباتها الأخيرة في أمريكا أظهرت تألقها ومحافظتها على لياقتها المعهودة. وأضاف أن الخطة لم تتغير، وتم تطبيق ذات البرنامج الذي طبق خلال مشاركاتنا في «ميدان»، كاشفاً أن الرحلة استغرقت ما يقارب الـ 34 ساعة بين التنقل في الطائرة والسيارة، وبعدها استراحة البطلة لمدة يومين، لتبدأ بعدها التدريبات التي أعطتنا مؤشرات جيدة.

تفاؤل

وقال سالم بن غدير إن وقوع «ميمي كاكوشي» في البوابة رقم «1» هو سلاح ذو حدين، إذ كانت دائماً تنطلق من البوابات الخارجية أو المتوسطة خلال انتصارتها السابقة وتركض مع خيول المقدمة، لذا لم تعانِ من مشكلة تطاير الرمل، إلا أن وقوعها في هذه البوابة خلال السباق يمثل تحدياً لنا، ولكنا قادرون على تجاوزه.

وأضاف أنه على الرغم من الترشيحات العالمية، إلا أن عالم السباقات مليء بالمفاجآت، إذ شاهدنا عدداً كبيراً من الخيول غير المرشحة تحقق الإنجازات الكبرى، لذا نحن متفائلون بقدرات البطلة على التفوق، وأن تكون ضمن الثلاثة الأوائل، مؤكداً أن الهدف الرئيس ليس فقط المشاركة، بل رفع اسم الإمارات عالياً، وترك بصمة مميزة. وعن إمكانية مواصلة البطلة مشاركتها في السباقات الأمريكية، أكد سالم بن غدير أن «ميمي كاكوشي» ستعود إلى دبي عقب نهاية مشاركتها.

فرصة

كما سيمثل جودلفين في ذات الشوط أيضاً، كل من «ويت بوينت» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، و«بريتي مسشيفاس» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب براندن والش. وقال مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: (تأتي كل من «ويت بوينت» و«بريتي مسشيفاس» إلى «كنتاكي أوكس» بجاهزية ممتازة، ونحن متفائلون جداً بأن لدينا فرصة قوية لتسجيل أول فوز السباق العريق).

وأضاف: (ستحاول «ويت بوينت» الحفاظ على سجلها الخالي من الهزيمة هذا العام، كما تشير التوقعات إلى احتمال تساقط الأمطار بنسبة 60 في المئة، وسجل «ويت بوينت» على الأرضيات اللينة هو ثلاثة انتصارات من ثلاث مشاركات، ما يعزز فرصها أكثر، فيما سيتعين على «بريتي مسشيفاس» بذل مجهود كبير، في ظل وقوعها في البوابة البعيدة للغاية، رقم «14»، وستحتاج إلى الحظ في الحصول على ثغرات خلال الركض).

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