سالم الشامسي لـ «البيان»: الاستعانة بالأجانب لا تقلل من كوادرنا التحكيمية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن الاستعانة بعدد من حكام الكرة النخبة بالعالم في إدارة بعض مباريات دوري أدنوك للمحترفين، لا يقلل من كفاءة كوادرنا التحكيمية على الإطلاق، ومبدأ الاستعانة بحكام النخبة بالعالم، يأتي لتعزيز خبرات حكامنا، خاصة ونحن نمنح فرصة الاحتكاك وإدارة المباريات معهم لعدد من العناصر الشابة، التي تعول عليها مستقبلاً، لذلك نحن نحرص أن يكون الاستقطاب لنخبة الحكام بالعالم، ولعل الاستعانة بحكم المباراة النهائية، وبعض العناصر المتميزة التي شاركت في إدارة مباريات المونديال الماضي، خير مثال، والاستعانة بعدد 8 حكام في 3 مسابقات رسمية، يعتبر عدداً قليلاً للغاية، إذا قورن بعدد 140 مباراة في دوري المحترفين حتى الآن، وما يزيد على 160 مباراة في مسابقات المحترفين.

فخر

وقال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة: فخورون بكوادرنا التحكيمية، وبأدائهم الطيب عالمياً وقارياً ومحلياً، ولعل اختيار طاقم تحكيم بالكامل للمشاركة، مكون من محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري، في إدارة منافسات المونديال، للمرة الثانية على التوالي، لخير مثال، إضافة لتألق كوادرنا في إدارة المنافسات القارية، ونحن لا نكتفي بذلك، بل نسعى لتطوير قدرتهم التحكمية، وصقل خبراتهم، من خلال تنظيم العديد من دورات الصقل، وورش العمل المتخصصة، والتي يحاضر فيها كبار خبراء التحكيم في العالم، وعلى رأسهم بوساكا وكولينا، والعديد من الخبراء العرب، ويوجد بيننا الآن المصري عصام عبد الفتاح، للمحاضرة في دورة تحكيمية، إضافة للعديد من الخبراء، سواء في التحكيم أو تقنية الفيديو.

تواصل

وعبّر سالم علي الشامسي عن رضاه من مستوى التحكيم في مختلف المسابقات المحلية خلال الموسم الحالي، وقال: هناك حالة رضا تقارب 90 %، ومع ذلك نحن نسعى للتطور الدائم، وهناك لقاءات متواصلة مع الحكام، من أجل مناقشتهم في الحالات المثيرة للجدل، وكم كانت سعادتنا كبيرة، ونحن نرى الحكم نفسه يبادر بالاستفسار عن تقييم أدائه، سعياً منه لتطوير مستواه، وتدارك بعض الملاحظات، إضافة لعقد اجتماعات بشكل متواصل مع الأندية، للسماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، وعقد ورش عمل مع أجهزتها الفنية واللاعبين، لتعريفهم بمستجدات القانون، وشرح بعض الحالات المثيرة للجدل، حتى تقف الأندية على التحليل الدقيق والسليم لتلك الحالات.

تقييم

وتطرق سالم الشامسي إلى نقطة مهمة، تتعلق بإثارة البعض للجمهور على الحكام، وتبرير خسارة بعض المباريات بأنها بسبب الأداء التحكيمي، قائلاً: هذا غير صحيح، ما يشكل ضغطاً إضافياً على كوادرنا، وكما قلت، فهناك بعض الملاحظات، ولكنها لم تصل إلى حد تأثر نتائج الفرق بتلك الملاحظات، وأي ملاحظة تأتينا من أي نادٍ نقوم بدارستها، والسعي لتدارك تلك الملاحظات، سعياً للمساهمة في الارتقاء بمنظومتنا الكروية، وأقولها بصراحة، إن الحكام في مختلف المسابقات يخضعون للتقييم المتواصل من قبل اللجنة الفنية، وخلال الفترة الماضية، تم منح الفرصة لعدد من الكوادر الشابة، كما نولي قاعدة التحكيم اهتماماً كبيراً، من أجل توسيع القاعدة، ومنح الفرصة للعديد من المواهب خلال الفترات المقبلة.

معسكر

وعن استعدادات لجنة الحكام للموسم الجديد، يقول سالم علي الشامسي: بدأنا العمل على وضع برنامج معسكر إعداد الحكام، وننتظر تحديد رزنامة الموسم المقبل، لكي نحدد مواعيد المعسكر، والذي سيتم خلاله منح تقنية الفيديو اهتماماً خاصاً، سعياً لتطوير العمل في تلك التقنية، بما يحقق مزيداً من الطموح بأداء جيد الموسم المقبل.

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