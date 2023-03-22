سعد عبد الواحد لـ«البيان»: «كنتري جرامر» أكبر منافس لـ«امبلم رود»

المصدر: دبي - البيان

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أكد سعد عبد الواحد مساعد المدرب متعب الملوح، أن «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بطل «كأس السعودية» 2022، جاهز لخوض غمار منافسات الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار.

وقال في تصريحات لـ«البيان» إن المنافس الأكبر لحصانه «امبلم رود» في الشوط الرئيس سيكون بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» الذي حل مرتين في مركز الوصافة في «كأس السعودية»، مشيراً إلى أن مسافة السباق ستكون لصالح «كنتري جرامر» أكثر من النجم الياباني «بانثالاسا» حامل لقب نسخة العام الحالي من «كأس السعودية».

وأضاف: هناك أيضاً أسماء كبيرة لا يجب الاستهانة بها خلال الشوط الكبير أبرزهم «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بطل الجولة الأولى والثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي»، والجواد الياباني «كافيه فاروه».

ضيق الوقت

وعن عدم مشاركة «امبلم رود» العام الماضي في الحدث العالمي، قال سعد عبد الواحد إن السبب يعود لضيق الوقت بين الحدثين «كأس السعودية وكأس دبي العالمي»، فكان الخيار بعدم المشاركة العام الماضي، والقدوم في هذه النسخة.

مسافة مناسبة

كما تحدث عن المستوى المأمول من النجم السعودي خلال الأمسية، قائلاً: إن الهدف الرئيسي هو تحقيق اللقب وأداء «امبلم رود» في تحسن مستمر على الرغم من حلوله سادساً في «كأس السعودية» الشهر الماضي، إلا أنه لكل سباق ظروفه الخاصة، مشيراً إلى أن مسافة الـ2000 هي مناسبة جداً له، ولكن في الوقت نفسه فإن الأرضية الرملية في «ميدان» هي أكثر صعوبة من الأرضية في السعودية، وهذا هو التحدي على الرغم من تأقلمه معها خلال التدريبات.

واختتم: الخطط عقب المشاركة في كأس دبي العالمي، هي التوجه للسباقات الدولية وبالتحديد الأمريكية.

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