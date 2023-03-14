أشرف بن شرقي لـ«البيان»: مرتاح مع الجزيرة وعودتي للزمالك شائعة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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عبّر المغربي أشرف بن شرقي نجم الجزيرة، عن ارتياحه داخل قلعة أسوار «فخر أبوظبي»، نافياً بشدة ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبته في الرحيل، مؤكداً أنه فخور بفريقه وسعيد بالتجربة التي يخوضها معه وأجواء المنافسات المحلية. وأكد بن شرقي (28 عاماً)»، في حديث مع «البيان»، أن ما يتردد عن عودته إلى الزمالك ناديه السابق عبارة عن شائعات يرددها البعض لا أساس لها من الصحة، وقال: أحترم نادي الزمالك وجمهوره الذي دعمني في مشواري مع الفريق، وأنا سعيد بالتقدير الذي وجدته من محبي النادي المصري الكبير، لكنني لاعب محترف وأحترم عقدي مع الجزيرة، ولا يمكن أن أفكر في الانتقال لناد آخر، خاصة أنني أحظى بتقدير كبير من الجميع ولا يوجد مبرر للرحيل الذي يتحدث عنه البعض.

وعن مدى رضاه على المستوى الذي قدمه حتى الآن مع الجزيرة في موسمه الأول، قال بن شرقي: أجتهد دائماً لتقديم الأفضل مع زملائي اللاعبين، وفي كل تجربة أكتسب خبرة جديدة وأستفيد من الاحتكاك في المباريات، عن نفسي أركز في التدريبات وأحاول أن أكون جاهزاً باستمرار، وخلال المباريات يشاهد الجميع ما أقدمه، لذلك الحكم متروك للجهاز الفني والجمهور.

دوري قوي

وعلق النجم المغربي، على الدوري الإماراتي ووصفه بـ«القوي»، وقال إن أبلغ دليل على قوته وجود عدد من الفرق قريبة من الصدارة وبفارق قليل من النقاط قبل 7 جولات من النهاية، ذاكراً أن صراع فرق المقدمة على التتويج باللقب وتقارب النقاط منح المنافسة إثارة كبيرة، وأكد تميزها، مشيراً إلى أن هوية البطل تكون محصورة بين فريقين أوثلاثة على الأكثر حتى منذ بداية البطولة في بعض الدوريات، وأوضح أن ما يشهده الدوري الإماراتي حالياً دليل قوة وتطور في مستويات الأندية.

ندية

واستطرد بن شرقي وأضاف: جميع الفرق مجتهدة وتقدم مستويات ممتازة وهنالك ندية في المباريات ولا يوجد فريق يستطيع أن يكون واثقاً من الفوز في أية مباراة حتى إذا كان الفارق كبيراً في جدول الترتيب، وبجانب قوة المنافسات فإن الدوري الإماراتي يحظى بتنظيم جيد وهنالك اهتمام كبير من القائمين على الأمر بكل المنافسات المحلية، مع جودة الملاعب والحضور الجماهيري الكبير في الكثير من المواجهات، وكلها عوامل ساعدت على نجاح المنافسة وكل البطولات المحلية.

وبشأن نتائج الجزيرة الذي يحتل الترتيب السادس برصيد 33 نقطة في الدوري بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، قال بن شرقي إنه غير سعيد بالنتائج في عدد من المباريات وفقدان النقاط التي أثرت على ترتيبهم في جدول المنافسة، ذاكراً أن الجزيرة يستحق الأفضل قياساً بتميز لاعبيه والجهاز الفني والدعم الذي يجده من إدارة النادي والجمهور.

وعن إمكانية التتويج باللقب قال أشرف بن شرقي: تركيزنا على المباريات المتبقية في الدوري وهدفنا أن نحقق الانتصارات دائماً، يجب أن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا وبعد ذلك سنرى ما تسفر عنه المنافسة.

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