صلاح تهلك لـ«البيان»: 6 ملايين دولار جوائز «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن ارتفاع الجوائز المالية في النسخة الجديدة إلى 6 ملايين دولار بواقع 2.9 لبطولة السيدات، ومثلها لبطولة الرجال، بعدما شهدت تراجعاً في النسختين الأخيرتين بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة الجوائز المالية لبطولات سوق دبي الحرة للتنس إلى أكثر من 15 مليون دولار بحلول عام 2034 بزيادة تقدر 2.5 % سنوياً، وأن ثلثي هذا المبلغ يأتي من حقوق البث التلفزيوني، فيما تبلغ القيمة السوقية لبطولات سوق دبي الحرة 1.2 مليار دولار.

وأكد تهلك لـ«البيان» أن عودة الإسباني رافاييل نادال إلى دبي بعد غياب 15 عاماً ستحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً للبطولة، التي من المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور فيها الـ100 ألف مشجع.

ويحمل نادال، المصنف الثاني عالمياً، سجلاً حافلاً مع البطولة، إذ حقق اللقب عام 2006 على حساب الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر، وشارك للمرة الأخيرة في منافساتها عام 2008، ثم انطلق ليحقق 22 لقباً في بطولات التنس الكبرى «غراند سلام»، ويعزز مكانته بصفته أحد أهم لاعبي التنس في التاريخ.

وتقام النسخة الجديدة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس بين 19 فبراير و4 مارس المقبلين على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم الكرة الصفراء والمصنفين الأوائل عالمياً، يتقدمهم نادال المصنف 2 عالمياً، والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 5 وحامل اللقب 5 مرات، آخرها في 2020، والروسي أندريه روبليف حامل اللقب، ومواطنه دانييل ميدفيديف المصنف 8، وتسجل بطولة السيدات 7 من المصنفات الـ10 الأوائل تتقدمهن البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً، ووصيفتها التونسية أنس جابر، واللاتفية يلينا أوستابينكو بطلة النسخة الماضية، وغيرهن من نجمات التنس العالمي.

تصنيف جديد

كما كشف تهلك عن منح رابطة تنس المحترفات تصنيفاً دائماً من فئة 1000 نقطة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بداية من الدورة 23، التي تنطلق 19 فبراير المقبل وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه، وذلك تقديراً منها للمستويات التنظيمية الرائعة التي حققتها البطولة في دوراتها السابقة وقيمة جوائزها المالية المرتفعة، وباعتبارها من أفضل البطولات المقامة في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا بشكل عام، إضافة إلى أن بطولات سوق دبي الحرة للتنس تقدم العديد من المميزات والخدمات الراقية للاعبين واللاعبات وهو ما لا يتوافر في أي بطولة في العالم، وقال: تستحق بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات الحصول على تصنيف الـ1000 نقطة، لأنها تفي بكل المتطلبات التنظيمية واشتراطات البطولات الكبرى، واستقطابها أفضل اللاعبات المصنفات الـ10 الأوائل على العالم، والأخير من الشروط الإلزامية للحصول على هذا التصنيف، إلى جانب أنها البطولة الأولى في العالم التي توازن بين الجوائز المالية لبطولتي الرجال والسيدات.

وأوضح تهلك أن بطولة الرجال ستستمر من فئة الـ500 نقطة بسبب تزامن إقامتها مع بطولة أكابولكو المكسيكية، التي هي أيضاً من فئة الـ500 نقطة، مشيراً إلى أن لوائح الاتحاد الدولي للتنس تمنع إقامة 3 بطولات خلال فترة قصيرة من فئة 1000 نقطة، خاصة أن البطولتين مسبوقتان ببطولة أستراليا المفتوحة، ثم تأتي بعدهما بطولة أنديان ويلز للماسترز 6 مارس، وميامي المفتوحة 19 مارس. وأضاف: كنا نطمح لتغيير تصنيف البطولة لفئة الـ1000 نقطة منذ فترة طويلة، لكن ذلك يتطلب أيضاً بناء ملعب يتسع لـ10 آلاف مقعد، وملعب فرعي بطاقة استيعابية في حدود 3.5 آلاف مقعد، وملاعب فرعية أخرى، إضافة إلى ملاعب تدريب.

وتابع: هناك تصريح شهير سابق لنوفاك ديوكوفيتش قال فيه إنه من المفترض أن تكون بطولة دبي من فئة الـ1000 نقطة، لكن ذلك لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي، نظراً للتحديات الكثيرة التي تواجهنا، خاصة أن الاتحاد الدولي لا يسمح بإقامة أكثر من بطولتين متتاليتين من هذه الفئة خلال فترة قصيرة.

كما أثنى تهلك على الدور الكبير الذي أدّته بطولات سوق دبي الحرة في تقديم نجوم كبار على الساحة العالمية، وخاصة اللاعبين العرب، مثل التونسيين مالك الجزيري وأنس جابر، والهندية سانيا ميرزا، وغيرهم من اللاعبين الذين كانت دبي محطة انطلاقهم نحو البطولات الكبرى.

أسعار التذاكر

كشف مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن أن مباريات السيدات ستنطلق خلال الأيام الثلاثة الأولى بداية من الساعة الـ12 ظهراً، بسبب زيادة عدد المبا ريات، مشيراً إلى أنه لا تغيير في أسعار تذاكر بطولة السيدات، التي تبدأ من 55 درهماً، فيما ستسجل أسعار بطولة الرجال زيادة قدرها 30 %.

صلاح تهلك مدير بطولات سوق #دبي الحرة للتنس لـ"البيان" :

6 ملايين دولار مجموع الجوائز المالية للنسخة الجديدة

7 من المصنفات الـ10 الأوائل عالميا في بطولة السيدات

الروسي أندريه روبليف سيدافع عن لقبه بمشاركة نادال وديوكوفيتش

30% زيادة في أسعار تذاكر بطولة الرجال@DDFTennis pic.twitter.com/R8NdIy4wi6 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 15, 2023

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