سيف النعيمي لـ «البيان »: «مرسى ياس» جاهزة لختام متميز لموسم «الفورمولا 1»

المصدر: حوار ـ محمد صادق

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تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، انطلاقاً من الغد وحتى الأحد المقبل في ختام بطولة العالم للفورمولا 1 (2022)، إذ يعود هدير محركات السيارات الأسرع في العالم للدوران على مسار الحلبة التي دخلت عالم الفورمولا 1 منذ 2009.

وأكد سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة السيارات على جاهزية حلبة مرسى ياس للحدث في الجولة الأخيرة من البطولة العام الحالي، مشيراً إلى أن التوقعات بحضور جماهيري كبير في السباق بعد نفاد التذاكر وقبل مدة طويلة من الجائزة.

وتحدث النعيمي في حواره مع «البيان» عن آخر التحضيرات للسباق ومستقبل رياضة السيارات والفورمولا 1 في المرحلة المقبلة، فإلى نص الحوار:

ماذا عن تحضيرات حلبة مرسى ياس لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1(2022)؟

الحلبة جاهزة كعادتها لتقديم نسخة متميزة من السباق، ومستعدون لاستقبال أكبر عدد من الجمهور والزوار هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى حضور 70% قادمين من خارج الدولة لمتابعة السباق مثلما كان عليه الحال في العام الماضي، خصوصاً مع الطلب غير المسبوق على التذاكر التي نفدت في زمن قياسي، حيث بيعت بعض الفئات بالكامل في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وأضفنا هذا العام مدرجات جديدة بسعة 5 آلاف متفرج، ونتيجة زيادة الطلب على التذاكر سيتم طرح تذاكر السباق في العام المقبل بمجرد الانتهاء من جائزة الاتحاد للطيران في الموسم الحالي.

هل يؤثر حسم لقب بطولة العالم للسائقين والصانعين على جولة أبوظبي؟

بالفعل حسمت بطولة العالم للسائقين والصانعين للفورمولا 1 قبل عدة جولات من نهاية بطولة العالم، ولكن اعتادت حلبة مرسى ياس على تفردها وأنها سباق قائم بذاته، خاصة وأنها الجولة الأخيرة من بطولة العالم ولها خصوصية بالغة في ظل رغبة السائقين على الفوز وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، ورغم أن البطولة في العام الماضي حسمت على مضمار الحلبة بعد سباق تاريخي لم يتحدد سوى في اللفة الأخيرة إلا أن الإثارة ستظل حاضرة لاسيما وأن هناك منافسة على المركز الثاني في بطولة الصانعين بين فيراري ومرسيدس وتحد بين أكثر من سائق على المراكز التي تلي البطل.

كيف كانت ردود الأفعال على تعديلات مسار الحلبة التي أجريت منذ العام الماضي؟

التعديلات الجديدة أتاحت الفرصة لتجاوزات أكثر بين السائقين عن السنوات السابقة، ونتوقع هذا العام مع التغييرات التي حدثت أيضاً على السيارات المزيد من الإثارة والتجاوزات، حيث وضعنا في الاعتبار عند تصميم التعديلات التطور التقني الهائل على السيارات، وفي العام الماضي شهدنا 33 تجاوزاً على مسار الحلبة.

وما الجديد الذي ستشهده الحلبة في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ؟

هناك بعض التعديلات والإضافات على الحلبة، حيث تم الانتهاء من المدرجات الشمالية الجديدة، إلى جانب منتجات للضيافة توفر فرص الاستمتاع للزوار، ومنطقة ضيافة جديدة عند المنعطف التاسع، والمشاركة مع مجموعة من المطاعم العالمية، ونحرص كل عام بمجرد الانتهاء من السباق للاستعداد للعام التالي، ويكفي أن حلبة مرسى ياس حصلت على تقييم 3 نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات فيما يتعلق بالاستدامة وهو أعلى تقييم وكأول حلبة في المنطقة تصل لهذا الإنجاز والذي سنبني عليه في السنوات القادمة.

كيف ترى مستقبل الفورمولا 1؟

أعتقد أن الشغف الجماهيري والعدد الكبير الذي يصل للملايين المتابعين لهذه الرياضة يؤكد على أنها تتمتع بمستقبل جيد، والفورمولا 1 كبطولة تعد في مكان قوي خصوصاً مع ارتفاع المشاهدين عاماً بعد الآخر بشكل أكبر بكثير عن الماضي خصوصاً من فئة الشباب، وشاهد سباق أبوظبي في العام الماضي أكثر من 108 ملايين مشاهد على البث المباشر وهو رقم هائل، كما أن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي في مكانة خاصة على خريطة البطولة وحدث أساسي حالياً في المنطقة أسهم في وضع العاصمة على خريطة الرياضة العالمية، ونفخر بالقيام بهذا الدور، ناهيك عن الدور الذي لعبته الفورمولا 1 في أبوظبي من وجود شركاء مثل طيران الاتحاد كراع رئيسي وسعداء بعودة أدنوك كشريك مؤسس وشركة اتصالات والدار العقارية وفخر أن نكون منصة لإبراز هذه العلامات التجارية على الساحة العالمية.

وماذا عن مستقبل رياضة السيارات بصفة عامة وفي الإمارات بصفة خاصة؟

هناك تفاؤل دائماً بمستقبل رياضة السيارات خصوصاً وأن دولة الإمارات لها دور عالمي في رياضة السيارات، وبخلاف سباق الفورمولا 1 فإن حلبة مرسى ياس تستضيف العديد من البطولات والسباقات، وفي العام الحالي سنعلن عن بطولات أخرى عائدة للحلبة مثل سباق آسيا لومان، وتركيزنا ينصب على توفير الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم أو المشاركة في السباقات الاحترافية على أرض الحلبة وهو هدف أساسي، وأطلقنا أكاديمية «ياس هيت» للسباقات والتي كانت ترتكز في الماضي على الرياضات الإلكترونية ولكننا حالياً اتجهنا لإنشاء الأكاديمية وتكوين فريق سيشارك كذلك في سباق فورمولا 4 الإمارات الذي سيتواجد كسباق مصاحب ضمن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، كما تستضيف الحلبة سباق الفورمولا 2 على هامش الحدث، وهو ما يجعل الفرصة متاحة للشباب الراغبين في الدخول إلى مجال سباقات السيارات والتحول إلى الاحتراف، حيث نتمنى بكل تأكيد تواجد سائق إماراتي في الفورمولا 1 في المستقبل.

وماذا عن التعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات مع تواجد الإماراتي محمد بن سليم في رئاسته؟

بالطبع تواجد محمد بن سليم وكبطل سابق في سباقات السيارات في غاية الأهمية للرياضة ولدولة الإمارات، ونحن فخورون به وبالتعاون الدائم بيننا وبين الاتحاد وبين الفورمولا 1 ومنظمة الإمارات لرياضة السيارات.

هل نجحت حلبة مرسى ياس في تحقيق العوائد المنتظرة منذ دخولها للفورمولا 1؟

العوائد الاقتصادية والإعلامية كبيرة بلا شك، وجزيرة ياس أصبحت وجهة عالمية للفعاليات الكبرى، وفخورون بأن لنا دور في إبرازها على الساحة الدولية، خاصة وأن عدد الزوار من خارج الدولة كبير لحضور تلك الأحداث وفي مقدمتها الفورمولا 1، ناهيك عن المدن الترفيهية والفعاليات العالمية التي تستضيفها الجزيرة والحلبة، إلى جانب النجاح في إبرام شراكة طويلة الأمد مع الفورمولا 1 حيث تستمر أبوظبي في استضافة سباق الفورمولا 1 إلى عام 2030 ووضعها في الجولة الأخيرة على روزنامة بطولة العالم وهو إنجاز كبير.

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