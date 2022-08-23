فريد عبدالرحمن لـ« البيان »: تقنية «VAR» قللت الأخطاء التحكيمية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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قال فريد عبدالرحمن عميد حكام الإمارات إن تقنية «VAR» ساهمت في تقليل الأخطاء التحكيمية في معظم الدوريات العالمية والبطولات، ومن بينها دوري الإمارات الذي شهد المواسم الأخيرة مستوى طيباً من الأداء التحكيمي، على الرغم من بعض الملاحظات الناجمة من قلة الخبرة، وهنا يجب على الطاقم التحكيمي سواء في الملعب أو بعربة تقنية الفيديو أن تكون لديهم ثقة أكبر بأنفسهم وقدراتهم، وألا يخشوا أحداً عند اتخاذ القرار حتى ينال كل فريق حقه تماماً، في ظل وجود تقنية لا تعترف إلا بالقرار الصحيح وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعبة.

التعلم من الدروس

وأشار فريد عبدالرحمن في تصريح خاص لـ«البيان» إلى ضرورة الاستفادة من دروس الموسم الماضي والسعي إلى تدارك بعض السلبيات مثل زيادة التجانس بين حكمي تقنية الفيديو والساحة، وتقليل الوقت المستغرق في مراجعة الحالات التحكيمية التي تشير إليها تقنية الفيديو، حتى يساهم الحكام في زيادة الوقت الفعلي للمباريات، وأن يسعى الحكم نفسه إلى الارتقاء بمستواه من خلال التدريب الجيد للمحافظة على جاهزيته البدنية ومشاهدة العديد من المباريات للدوريات العالمية للاستفادة والتعلم من المواقف التحكيمية التي تحدث بها.

استعداد جيد

وأعرب عن ثقته بقدرة كوادرنا التحكيمية على الظهور بمستوى طيب خلال منافسات الموسم الكروي الجديد، وخاصة بعد الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الحكام في تنظيم العديد من دورات الصقل العملية والنظرية واستقدم خبراء في تقنية الفيديو لشرح مستجدات تلك التقنية وكيفية الاستفادة منها بأفضل صورة، وإقامة معسكر للحكام في ألمانيا، قائلاً: كلها جهود مقدرة من أجل الارتقاء بالأداء التحكيمي خلال الموسم الجديد في ظل الاستعدادات القوية أيضاً للفرق المشاركة.

ثقة كبيرة

وقال: ثقتنا كبيرة بقضاة الملاعب وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ورغبتهم في التميز والظهور بمستوى طيب خلال إدارة المباريات، وأنا على ثقة بأن الموسم الجديد سوف يشهد تميزاً لكوادرنا خلال إدارة المباريات في ظل المنافسة القوية بينهم والحكام الأجانب الذين تمت الاستعانة بهم الموسم الماضي بعد سنوات طويلة من غيابهم.

ضد الأجانب

وأردف قائلاً: أنا لست مع الاستعانة بحكام أجانب على الرغم من نجاح تجربتهم الموسم الماضي، لقيام اتحاد الكرة بطلب حكام النخبة في الدوريات التي تمت الاستعانة بحكامهم، لسبب بسيط أن لدينا كوادر تحكيمية على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، ولهم مكانة دولية وقارية مرموقة، ونقطة أخرى مهمة متمثلة بأن مستوى منافسات دورينا لا ترتقي لمرتبة الاستعانة بحكام أجانب، ونأمل بالطبع تطور المستوى وزيادة قوة المنافسة بما يخدم تطور اللعبة والمنتخبات الوطنية.

جيل واعد

وعبر المخضرم فريد عبدالرحمن عن سعادته بقيام لجنة الحكام بمنح الفرصة خلال الموسم الماضي لعدد من الحكام الشباب الواعدين، معتبراً أن هذا أمر طيب يساهم في زيادة عدد الحكام الذين يديرون المباريات ويزيد من التنافس بينهم والقدامى، مضيفاً: أنصح هؤلاء الحكام بالهدوء عند إدارة المباريات وعند إشهار البطاقات الملونة، وأن تكون لهم شخصية قوية داخل الملعب، مع عدم الاستعجال ومزيد من التركيز داخل الملعب، وأقول لهم لا يوجد حكم لا يخطئ المهم أن يتعلم من أخطائه حتى لا تتكرر، وعلى الإداريين والمدربين واللاعبين مساعدة حكامنا في تقديم الأداء الطيب ومساعدتهم على أداء مهمتهم على الوجه الأكمل وأن تكون دكة الاحتياط داعمة وليست ضاغطة على الحكم.

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