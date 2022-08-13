فوزية فريدون لـ «البيان»: أحلم برئاسة اتحاد رياضي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أثبتت فوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي ومديرة لجنة المرأة والرياضة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبى كفاءتها في العمل الإداري منذ أن سلكت طريق العمل الإداري الرياضي في عام 2013، وحققت العديد من النجاحات في المهام التي تم تكليفها به، وأصبح يشار إليها بالبنان وأنها أصبحت مهيأة لتولي مناصب أعلى بعد أن اكتسبت خبرات إضافية من خلال الواقع الميداني. وقالت فوزية فريدون لـ «البيان»: إن رياضة المرأة حققت العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، مما يجسد الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة المرأة في الدولة وفي إمارة دبي، ويعد هذا الاهتمام نقطة تحول في مسيرة الرياضة النسائية في الدولة، وهناك اهتمام من المؤسسات الحكومية والخاصة برياضة المرأة، فقد كونت بعض المؤسسات فرقاً رياضية نسائية معتمدة في مختلف الألعاب، وشاركت هذه الفرق في أحداث مجتمعية عدة، مما يثبت أن المرأة قبلت التحدي وأثبتت كفاءتها في مختلف الألعاب الرياضية التي تمارسها.

تطلعات مستقبلية

وعن تلك التطلعات تقول فوزية فريدون بعد أن أنعم الله علي بالشهادات العملية، واكتسابي الخبرات الإدارية من خلال الإشراف على العديد من الأحداث الرياضية أصبحت مهيأة الآن لتولي مناصب قيادية أعلى ولا أخفي أنني أحلم برئاسة اتحاد رياضي بعد أن شجعت الدولة القيادات النسائية على تولي مثل هذه المناصب في السنوات الأخيرة، وأجد كل الدعم والتشجيع من قيادات مجلس دبي الرياضي، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي وقيس الظالعى رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي مما يحفزني ويزيد من حماسي لمستقبل أفضل.

وحول تأثر حياتها الشخصية بالانشغال الدائم بالبطولات والألعاب الرياضية تقول: لا يوجد تأثير سلبي على حياتي، بل هناك تأثير إيجابي بكل المقاييس من خلال الخبرات والتجارب التي اكتسبتها من خلال إشرافي على العديد من البطولات والأحداث الرياضية، فمثل تلك الأحداث تصقل التجارب وتنمي روح التحدي في شخصيتي، والحمد لله أجد كل الدعم والتشجيع من أسرتي مما زاد من حماسي وتطلعاتي.

5000

وعن رياضة الرجبي وتطلعاتها لنشر تلك الرياضة بين العنصر النسائي بالدولة تقول فوزية فريدون، نحن نعمل على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة بين الفتيات، وهناك اتفاقيات تعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الأكاديميات الخاصة بمختلف مدن الدولة، ولا أخفي سراً حينما أقول لقد أصبح عدد ممارسات اللعبة من الفتيات الآن ما يقارب من 5000 فتاه، ولا تزال مساعينا مستمرة لزيادة العدد بما يخدم تكوين منتخبات قوية في مختلف الأعمار تحقق العديد من الإنجازات القارية التي تفخر بها الدولة.

وتابع: بهذه المناسبة لابد من توجيه الشكر والتقدير لأولياء أمور الفتيات على تشجيعهن لممارسة تلك الرياضة، والتي تعتبر مناسبة للفتيات، لكونها تعتمد على الذكاء والسرعة وإذا كان البعض يرى أنها لعبة عنيفة فهذا اعتقاد خاطئ فهي لعبة مثل كل الألعاب تعتمد على الجانب البدني والفني ونسبة تعرض اللاعبين للإصابة مثل نسبة ممارسة أي لعبة مثل الكرة وغيرها، ونحن ندعو الفتيات بالالتحاق برياضة الرجبي ونقدم لهن كل الدعم والتشجيع

طموح أكبر

وعن عدم رضا البعض بما حققه منتخب السيدات بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا الأخيرة في جاكرتا، تقول فوزية فريدون: نحن راضون عن الإنجاز لأن الصعود لمنصة التتويج في بطولة قارية تشارك فيها فرق كبيرة وعريقة يعتبر إنجازاً، ولكننا كنا نتطلع للفوز بكأس البطولة من منطلق أننا أحرزنا المركز الثاني في البطولة السابقة، ولكن العديد من الظروف حالت دون تحقيق هذا الهدف وبصراحة أقول لهن شكراً ما قصرتن رغم الصعاب.

تأهيل الكوادر

عن طموحاتها المستقبلية لرياضة الرجبي قالت فوزية فريدون: الطموحات كبيرة وبالنسبة لرجبي السيدات أحلم وأعمل مع زملائي بالاتحاد على تأهيل الكوادر ليكون لدينا مختلف التخصصات الفنية والإدارية والطبية، مثل تواجد محكمات ومدربات وإداريات وطبيبات، حتى يكون لدينا كوادر مواطنة تثبت كفاءتها وريادتها، كما سبق وأثبتن كفاءتهن وهن لاعبات.

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