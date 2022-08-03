خالد عبيد لـ «البيان»: تعاقد الأندية مع لاعبين سوبر يثري الدوري

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد خالد عبيد مدير فريق النصر الأسبق أن تعاقد الأندية مع لاعبين أجانب سوبر خلال الفترة الماضية، يثري دوري أدنوك خلال النسخة الجديدة التي تنطلق مطلع سبتمبر المقبل، ويسهم في تطور المستوى وارتفاع الأداء مما يحفز الجماهير للعودة من جديد للمدرجات، لدعم فرقها وتحفيز لاعبيها لتقديم مستوى فني راق يعزز من جهود الارتقاء بمختلف المسابقات خلال الموسم الجديد.

معسكرات قوية

وقال خالد عبيد في تصريح خاص لـ «البيان»: إن الاستعدادات القوية للأندية، من خلال تنظيم معسكرات خارجية أوروبية ذات مستوى جيد، وعودة الأندية للتعاقد مع لاعبين أجانب ومقيمين على مستوى عال من شأنه أن يعزز من قيمة مختلف المسابقات ويساهم في تطور المستوى، إضافة إلى جلب مدربين كبار يملكون الخبرة والحنكة وهو أمر جيد يظهر مدى اهتمام الأندية ورغبتها في الارتقاء بمستواها الفني والمنافسة القوية على الألقاب مما يعزز من ظهور المنتخبات الوطنية أيضاً بمستوى طيب.

منافسة ساخنة

وأشار خالد عبيد إلى أن المنافسة على لقب الدوري ستكون ساخنة للغاية خلال الموسم الجديد لأول مرة منذ سنوات، حيث سيحرص العين على الدفاع عن لقبه في ظل حالة الاستقرار الفني والإداري التي يمر بها، وتكون هناك منافسة قوية مع الوحدة الذي أعاد ترتيب أوراقه بشكل جيد والشارقة مع مدربه المخضرم كوزمين، وشباب الأهلي الراغب في العودة لمنصات التتويج، فيما يظل موقف الجزيرة غامضاً لكونه يحيط استعداداته بساتر من السرية ولكنه الموسم الماضي لم يكن مقنعاً وعلينا الانتظار لمتابعته بعد العودة من المعسكر والوقوف على جاهزيته للموسم الجديد قبل الحكم عليه وبشكل عام هو من المنافسين بقوة على اللقب.

زيادة الأجانب

وعن زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة لاعبين وزيادة عدد اللاعبين المقيمين قال خالد عبيد: نأمل أن تكون تلك الخطوة في صالح تطور المسابقات، وأن يقدم اللاعبون الأداء المنتظر منهم بما يخدم تطلعات أنديتهم، ومثل تلك الخطوة أعتقد أنها ستكون في صالح الأندية كونها تمنح الأجهزة الفنية خيارات أوسع لتشكيلة اللعب ولن يشارك إلا اللاعب الجاهز فنياً وبدنياً وهذا في صالح المسابقة.

رقم صعب

وأردف: إن المنافسة بين أندية الوسط ستكون هي الأخرى قوية حيث يرغب الوصل والنصر وبني ياس في استعادة بريقها ولعل استعدادات النصر والوصل تشير إلى أنهما سيكونان رقماً صعباً في المسابقة خلال الموسم الجديد على الرغم من أن النصر لا يزال بحاحة إلى مهاجم صريح لتعزيز قوته الهجومية ونأمل أن تنجح إدارة النادي في إنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبل انطلاق مسابقة الدوري، ويطمح كلباء في الظهور المميز بعد أن استعد جيداً هذا الموسم.

صراع البقاء

وأضاف خالد عبيد قائلاً: إن المنافسة في البقاء بالدوري ستكون هي الأخرى قوية وصعبة وتنحصر بين 5 فرق هي عجمان وخورفكان والظفرة ودبا الفجيرة والبطائح، ولعل نجاح تلك الفرق في حصد النقاط خلال الدور الأول سوف يساعدها في تحقيق طموحاتها، خاصة مع اكتساب فرق مثل عجمان مع مدربه الصربي غوران وخورفكان مع مدربه الوطني عبد العزيز العنبري وكلاهما يملك خبرة التعامل مع الدوري ووجودهما بما يملكانه من الخبرة والحنكة من شأنه أن يساهم في بقاء الفريقين وتحقيق طموحهما.

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