سليمان الهاجري: الألعاب الفردية منجم بطولات وإنجازات الإمارات

المصدر: حوار – عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ورئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي، الألعاب الفردية في دولة الإمارات بأنها منجم إنجازات وبطولات وأرقام قياسية، وهي إنجازات ثمرة الرؤية الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الذي يؤكد دوماً بأن (أقصر طريق لرفع علم الدولة في المحافل الدولية هو الألعاب الفردية).

توجيهات سامية

وأكد سليمان عبد الرحمن الهاجري، أن الإنجازات التي حققتها رياضة كاراتيه الإمارات مؤخراً في البطولة العربية بجمهورية مصر العربية هي ثمرة الدعم والرعاية الكريمة التي تجدها رياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية بصفة عامة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الذي يوجه بأهمية الألعاب الفردية ورعاية المواهب بوصفها أقصر الطرق لصناعة الأبطال، ووصولاً لمنصات التتويج العالمية ورفع علم الدولة عالياً.

رعاية وفخر

وشدد الهاجري على أهمية الدعم المعنوي الذي يجده الأبطال بعد تحقيقهم لأي إنجاز رياضي باسم دولة الإمارات، مثل الاستقبال الرسمي لهم عند عودتهم إلى أرض الوطن وكلهم فخر بما حققوه لدولة الإمارات.

شعور مماثل

وتابع الهاجري لافتاً إلى أن مثل هذا الدعم المعنوي ستكون لها آثار إيجابية في نفوس اللاعبين وترفع من روحهم المعنوية وتحفزهم لمواصلة الانتصارات في مختلف البطولات والمنصات باسم دولة الإمارات، وهو يتحدث في هذا السياق من واقع مشاركاته السابقة باسم دولة الإمارات واصفاً مراسيم الاستقبال الرسمية بأنها دعم معنوي كبير الأثر في مسيرتهم مع الرياضة.

حب الإمارات

وأكد سليمان عبد الرحمن الهاجري أن الأندية واللجان المختلفة للألعاب الفردية هم شركاء مع الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب، ويجمعهم حب دولة الإمارات والإخلاص لها والعمل بكل جد واجتهاد لرعاية المواهب وإكسابهم الخبرات التنافسية في مختلف البطولات لأجل تشريف دولة الإمارات في منصات التتويج العالمية والإقليمية والخليجية والعربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز